El jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró hoy que sea quien sea qiuen se presente como candidato a presidente por Juntos por el Cambio llevará adelante un "ajuste de la economía", y criticó puntualmente a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por considerar que no logra "hacer un mínimo análisis", al hablar de cómo solucionar los problemas de la coyuntura económica.

"Sea quien sea el candidato van a hacer lo mismo, si hubiera sido (Mauricio) Macri candidato, si es (Horacio) Rodriguez Larreta, si es (Patricia) Bullrich, o si es (María Eugenia) Vidal, (van a) ajustar la economía, antes lo hizo Macri de una manera velada, a través de una estafa, o de un engaño, y ahora vienen y lo dicen abiertamente, que van a ajustar, a echar gente del Estado, y a privatizar las empresas publicas", dijo hoy el funcionario bonaerense.

MIRÁ TAMBIÉN Renunció la concejala de Chacabuco que reivindicó los vuelos de la muerte y la denuncian penalmente

En declaraciones a radio AM 770, agregó que, "el pueblo ya sabe que les espera si gana JxC" y enfatizó: "Nosotros tenemos un programa de gobierno distinto".

El jefe de asesores del gobierno de Axel Kicillof cuestionó a la presidenta del PRO quien en los últimos días explicó como solucionaría los problemas económicos. "Es para preocuparse que, alguien que quiere ser presidenta no pueda llevar adelante un mínimo análisis de cuál es el problema y una eventual solución", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Burzaco: Necesitamos una ley más clara y contundente anti piquetes

Carlos Bianco y Kicillof.

Para Bianco, Bullrich "confunde conceptos que son antagónicos, como deflación como hiperinflación". "Inventó conceptos, no sabe dar una explicación, dice que hará ajuste en líneas de gobierno pero que eso no tendrá impacto económico, un desastre atómico de una persona que, claramente, no tiene la más mínima idea", aseveró.

Por otro lado, señaló que la gestión de Kicillof es valorada ya que, "nunca ha ocultado los problemas que Vidal tapaba con publicidad y marketing" cuando estuvo al frente del Ejecutivo bonaerense."Kicillof los sacó de abajo de la mesa y dijo ´empecemos a solucionarlos' ", subrayó.

Sobre una eventual reelección del gobernador, el funcionario provincial opinó que "no está embarcado en un proyecto personal o en un capricho político y hará lo que tenga que hacer en cada momento".

"Lo que es obvio, evidente y natural que si un Ejecutivo que tiene una muy buena gestión y tiene la posibilitad normativa de reelegir, es lo más lógico que reelija, pero dicho esto, el lugar que tenga que ocupar el gobernador en la próxima elección está sujeto a una estrategia política y táctica electoral del Frente de Todos y en ese marco se definirán las candidaturas de acá a un mes y medio o dos meses", manifestó.

(Télam)