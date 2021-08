El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó hoy que el de María Eugenia Vidal fue "el gobierno de los vagos" y rechazó las críticas de la exgobernadora y actual precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires.

"Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y de los malentretenidos. Porque ni siquiera venían a laburar a La Plata ni ella ni sus ministros", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa que encabezó en Casa de Gobierno junto al ministro Nicolás Kreplak.

Así, Bianco remarcó que "yo hablo con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires y me cuentan que nadie les atendía el teléfono, nadie les contestaba un WhatsApp, nadie les respondía un llamado".

"No estoy hablando de los intendentes de nuestra fuerza política, estoy hablando de los de la oposición de hoy", apuntó.

De ese modo, el jefe de Gabinete respondió los dichos de Vidal, quien en un programa de televisión anoche dijo que el de Kicillof "es el gobierno del no: no podés salir, no podés abrir tu comercio, no podés abrir la escuela. También es el gobierno de la excusa: 'Ah, pero Macri' y 'Ah, pero Vidal'. Así nos pasamos un año y medio".