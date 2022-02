El jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, consideró hoy que la cuestión del narcotráfico y el consumo de drogas en los barrios del conurbano bonaerense "no es algo nuevo" y tiene un carácter "estructural", al indicar que se trata de una problemática iniciada durante los años '80 y que "se profundizó con el tiempo".

"Anoche hubo múltiples allanamientos y se incautó gran cantidad de drogas. Con todas esas evidencias, la Justicia tendrá que determinar lo que pasó con esas adulteraciones", remarcó Bianco en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

Allí, sostuvo también que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se encuentra con la comitiva oficial que acompaña al presidente Alberto Fernández en su visita oficial a la Federación Rusa -que luego continuará con su paso por China y Barbados- mantiene "un contacto permanente" con los funcionarios de su administración y "está al corriente de todas las novedades" sobre este hecho.

De esta forma el funcionario se refirió al consumo de cocaína adulterada que se produjo en las últimas horas en varias localidades del conurbano bonaerense y que causó hasta el momento 20 muertes y 49 internaciones, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Salud bonaerense.

"El problema de la droga no es un problema nuevo. Es un tema estructural en la provincia de Buenos Aires y en le conurbano que comenzó en los años '80 y que se profundizó con el tiempo. El enfoque que se le dio en toda la región no ha sido efectivo porque evidentemente el narcotráfico y el consumo no han decrecido sino todo lo contrario; hay que cambiar la forma de encarar este problema", señaló Bianco.

Además, criticó la postura opositora: "De modo oportunista, algunos dirigentes de la oposición salieron a decir que no trabajamos y que no le damos importancia al tema, y es todo lo contrario; trabajamos con mucha seriedad y estamos asistiendo a las víctimas". (Télam)