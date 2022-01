El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se desligó de la responsabilidad de control del efectivo cumplimiento de la normativa sobre el pase sanitario en los micros de media y larga distancia. “Eso es una responsabilidad de cada una de las instituciones que les toca controlar su pase sanitario”, expresó el funcionario.

Berni estuvo en la mañana de este jueves recorriendo el noroeste de la provincia de Buenos Aires haciendo entrega de móviles policiales para el patrullaje rural. En conferencia de prensa a su paso por América fue consultado por los medios locales sobre si había recibido alguna orden del gobernador referida al pase sanitario en micros, que entró en vigor este miércoles.

Sin responder directamente a la pregunta recordó que él siempre fue de la idea de que la pandemia “no se puede llevar adelante con un control policial”

“El pase sanitario es una medida más que nada de concientización, una manera de resguardo y una medida de tener un poco de respeto hacia todos aquellos que transitan por la calle, que se han vacunado y no quieren ser contagiados”, explicó Berni en la ciudad cabecera de Rivadavia, sin concretar si hubo una orden al respecto de parte del gobernador Axel Kicillof.

Al ser consultado específicamente si iba a haber o no controles policiales en las terminales de micros o en las rutas volvió a evitar dar un sí o un no. Al menos dejó claro que no lo considera una responsabilidad de su cartera. “Eso es una responsabilidad de cada una de las instituciones que les toca controlar su pase sanitario”, concluyó