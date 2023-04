Los ministros bonaerenses de Seguridad, Sergio Berni, y de Transporte, Jorge D'Onofrio, acordaron hoy con colectiveros y sindicalistas avanzar en una mesa de trabajo con las acciones destinadas a garantizar la integridad de los trabajadores del transporte de pasajeros, con el refuerzo de puestos policiales en las "zonas de conflicto" y la aceleración de la colocación de cámaras en las unidades.

Berni y D'Onofrio encabezaron la reunión en el Centro de Monitoreo de Puente 12, en La Matanza, el cual, dijo el titular de Seguridad, es "uno de los más modernos de Latinoamérica y justamente tuvo su puntapié inicial producto de las olas de asaltos que tenían los micros en la provincia de Buenos Aires, y a partir de un compromiso que asumimos un año y medio atrás".

"Armamos este centro de monitoreo capaz de soportar más de 30 mil cámaras de seguridad en los colectivos para transmitir en vivo, que es lo que habíamos arreglado", sostuvo.

Berni señaló que "vamos a seguir trabajando como lo hacemos siempre, la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales de seguridad importantes, pero rendirnos para nosotros no es una opción".

"La participación ciudadana es un elemento fundamental a la hora de la construcción colectiva de seguridad, no es solamente más o menos patrullero o más o menos policías, y en ese sentido hoy los compañeros trabajadores van a ser parte de una mesa de trabajo para llevar adelante medidas que puedan paliar esta situación, porque todos sabemos lo que es salir a trabajar a altas horas de la noche" en la provincia.

Uno de los delegados sindicales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) presentes dijo que el Ministerio de Seguridad bonaerense "va a poner la policía que haga falta al servicio de los trabajadores" con "puestos móviles en todas las zonas de conflicto".

Al respecto el ministro señaló que "hoy nos reunimos para poder darles respuesta a todos los trabajadores" y dijo que "el jefe distrital se pondrá a trabajar con un grupo de delegados" para coordinar las acciones de seguridad.

Además, se indicó que "el lunes se va a seguir hablando en una mesa de trabajo" para avanzar con las medidas, mientras los gremialistas anunciaron que "vamos a ir a las bases y decidir" si se levanta el paro de actividades dispuesto en diversas líneas de las empresas Almafuerte y Nueva Ideal por la detención de dos choferes por la agresión a Berni.

Berni afirmó además que "ser el ministro de Seguridad bonaerense no es ser el gerente general de Disney", al graficar la tarea que debe afrontar, y aseguró que su "única preocupación es dar con los delincuentes que asesinaron al colectivero" Daniel Barrientos "porque estoy en deuda con la familia y tengo la obligación moral de dar con ellos".

También dijo que "no estamos en México, con respeto por otros países, no estamos ante un delito que es totalmente organizado, complejo, o imposible de combatir", y aseveró que "el día que tenga la lapicera los delincuentes van a estar donde deben estar".

"No nos escondemos, no gestionamos detrás de un escritorio y estamos todos los días en la calle con una voluntad inquebrantable de luchar contra el delito", añadió.

Además alertó que "estamos en campaña y solo escucho decir 'más policía, más chalecos', pero a nadie le escucho le decir ir a la génesis del delito.

El desafío político es poder garantizar a la gente terminar con la génesis del delito, que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra".

"Me encantaría tener la lapicera para que los presos estén donde tengan que estar, no abrirle la puerta del delito", aseveró.

En ese contexto dijo que "estamos ante problemas sociales importantes, con falta de oportunidades"; reivindicó al "trabajo como ordenador social" y señaló que "el primer síntoma cuando una persona entra al delito es la deserción escolar".

Acerca de la demanda de más policías, dijo que "me encantaría comprar policías, pero no los puedo comprar", y advirtió que los agentes "no son repositores de supermercados", sino que demandan un tiempo de formación para ser enviados a las calles.

También destacó que "el gobierno nacional empezó a transitar la senda de la comprensión y a brindar recursos para la provincia de Buenos Aires".

Berni destacó su "vocación irrenunciable de que esto lo podamos arreglar, pero no se arregla con tuits rimbombantes, se arregla con convicción".

En cuanto a los dos choferes detenidos por haberlo agredido en la protesta por el crimen de Barrientos dijo que hay "identificadas unas cuantas más" personas.

"Obviamente esa una causa en la que actuó de oficio el fiscal, y como dije, más allá de dos personas, nosotros tenemos identificadas unas cuantas más", señaló sobre la orden que dictó el fiscal Carlos Rolero para apresar, en la madrugada de hoy, a dos de sus agresores.

El fiscal Rolero dijo a TN que "primero se identificaron las personas que ejercieron violencia directa sobre el ministro y luego se estableció quienes habían participado de las situaciones de violencia" en los alrededores durante la protesta de colectiveros por el asesinato de Barrientos.

"Hubo cinco personas por (el ejercicio de) violencia directa y otras tantas" en otros sectores aledaños, dijo el fiscal.

Precisó además que "de las primeras cinco hubo dos detenidas, y una es la de las imágenes que más difusión tuvieron, que ejerce un golpe directo sobre el rostro del ministro".

Sobre la espectacularidad del operativo de detención, Berni dijo que "tenemos grupos especiales que están esperando órdenes de jueces de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires que tienen que actuar y tienen protocolos como todas las fuerzas".

"A veces las imágenes impactan, y se pregunta cómo sí es un trabajador y estamos todos de acuerdo, pero el policía también es un trabajador y tiene que protegerse. Son protocolos que tienen que cumplir, y si alguno se siente ofendido, las disculpas del caso, pero los policías también son trabajadores que cumplen protocolos a rajatabla porque en un incumplimiento o una relajación de ese protocolo puede correr riesgo su vida. Si alguno se sintió ofendido pedimos las disculpas del caso", abundó.

No obstante, reiteró que "mi única preocupación ahora es dar con los responsables" del crimen del colectivero: "No voy a parar hasta que estén detenidos los asesinos del chofer", aseveró. (Télam)