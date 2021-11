El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Carlos Beraldi afirmó hoy que el sobreseimiento a la vicepresidenta y a sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras de las sociedades Hotesur y Los Sauces es un "fallo muy sólido y contundente", tras lo cual pidió que haya "una respuesta de los organismos institucionales" al respecto.

"Es un fallo muy sólido y contundente y demuestra una vez más que estas causas eran expedientes armados sin que existiese ningún delito que justificara una investigación y mucho menos la instancia de un juicio oral", afirmó el letrado en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, consideró que "es muy grave" lo que ocurrió con ese expediente, al que atribuyó la finalidad de "disciplinar desde los poderes económicos y mediáticos" a los jueces para que no actúen "de manera independiente".

"Todo esto que estuvimos escuchando desde las 7.05 del día domingo, cuando salió el fallo, son críticas falsas, como de costumbre. Una usina de mentiras muy bien armada que empiezan en los medios hegemónicos y continúa replicándose en políticos que son funcionales a estos medios", consideró Beraldi al ser consultado por las repercusiones del fallo en el conglomerado opositor.

La decisión, tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti, implica que no corresponde continuar hacia un juicio oral y público, aunque el fallo aún puede ser apelado y revisado en instancias superiores.

"No hubo ningún delito, se inventó una imputación sobre la base de operaciones comerciales que son alquileres de propiedades. Todo esto es una situación de gravedad institucional que exige una respuesta de los organismos institucionales y del Consejo de la Magistratura. No solo porque ensuciaron jueces, sino para defender el funcionamiento de la justicia. Esto no puede volver a pasar sino vamos a estar en un problema grave", subrayó.

Además, Beraldi reafirmó que los jueces concluyeron que era "un disparate" el delito de lavado de activos y la asociación ilícita "que usó la Mesa Judicial del macrismo para armar estas causas" y apuntó sobre sectores que, advirtió, "quieren amedrentar la Justicia y seguir utilizándola como herramienta de persecución política, como han hecho durante cuatro años metiendo presa a la gente". (Télam)