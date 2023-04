Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, explicó hoy que el pedido de absolución para la Vicepresidenta que presentó en la llamada "causa Vialidad" responde a que el fallo condenatorio de primera instancia fue "totalmente arbitrario”, donde "se quiere hacer creer que se llevó a cabo un juicio pero en realidad fue una apariencia".

"Le hicieron creer a la gente que había una defraudación gigantesca, que se pagaron rutas que no van a ningún lado y en el juicio se probó exactamente lo contrario", indicó Beraldi en Radio el Destape sobre el pedido de absolución presentado este lunes frente al fallo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la causa Vialidad.

Beraldi ratificó la necesidad de apelar la pena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que pesa sobre la Vicepresidenta porque "las pruebas del juicio muestran que los delitos que se le atribuyen a Cristina no existieron".

Insistió en que el fiscal Diego Luciani "dijo que tenía 3 toneladas de prueba y el tribunal toma 30 gramos" para dictar la sentencia donde los mismos jueces "reconocen que no tuvieron pruebas, que tuvieron indicios, y nosotros mostramos que esos indicios no son tales".

"Se quiere hacer creer que se llevó a cabo un juicio pero en realidad fue una apariencia. La sentencia ya estaba escrita", afirmó Beraldi y destacó que en la investigación "la defraudación al Estado no se pudo probar nunca. No hubo sobreprecios ni se pagaron rutas que no iban a ningún lado".

También el defensor legal de la Vicepresidenta consideró que si quienes tuvieran que intervenir en el expediente fueran los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos "los vamos a recusar por las reuniones que tenían con (el expresidente) Mauricio Macri”.

"No son imparciales", puntualizó y agregó que "toda persona tiene derecho a jueces imparciales y en todo este juicio no tuvimos ni jueces imparciales ni fiscales objetivos".

En el mismo sentido, Beraldi indicó que "en términos jurídicos no hay chance de que se reabra la causa Hotesur-Los Sauces" pese a que “desde distintos medios (de comunicación) se presiona para que se reabra".

"Siempre inventan algo, no puedo descartar que abran otra causa durante la campaña", ironizó.

Esta tarde, la defensa de la Vicepresidenta pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que se le impuso en el juicio por la "causa Vialidad" y que se disponga su absolución, tras argumentar que el fallo en su contra contiene "arbitrariedad fáctica y normativa" y constituye "un supuesto de enorme gravedad institucional".

En tanto, el fiscal Diego Luciani pidió que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que había sido descartada por el Tribunal Oral Federal 2. (Télam)