El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni subrayó hoy que "la política de los planes sociales no sirve para nada" y remarcó al flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que los funcionarios "podrán dialogar, pero no resuelven nada".

"Los planes sociales son pobreza más pobreza. La política de los planes sociales no sirve para nada, son un invento de los gobiernos. Nosotros nos juntamos para reclamar trabajo. Los planes sociales son un `mientras tanto´ que ya lleva 30 años", sostuvo el dirigente social.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, Belliboni se refirió a las primeras declaraciones de Zabaleta como nuevo ministro de Desarrollo Social, en las que señaló: "Conmigo no va a hacer falta cortar calles para dialogar".

"La situación no está mejorando, sino que está empeorando, porque no hay trabajo, hay salarios bajos. El problema no es el diálogo, sino la situación social. Los ministros podrán dialogar, pero no resuelven nada", se quejó.

Y desafió a los funcionarios del Gobierno: "Los llevaría a comer a los comedores populares a los que dicen asistir.

Es una vergüenza que piensen que sólo con polenta se pueden alimentar". Por otra parte, el referente del Polo Obrero reclamó al Gobierno que "universalice los programas, para que no haya un cupo para organizaciones: que se pueda anotar cualquiera que lo necesite en una oficina pública" y así mantener la transparencia de los planes sociales.