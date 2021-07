El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, afirmó hoy que "es una atrocidad lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con el pueblo de Bolivia", al hablar de la denuncia que hizo el país vecino sobre la supuesta colaboración del gobierno anterior con la destitución de Evo Morales. En declaraciones a radio La990, consideró que lo sucedido "habla de lo que es capaz la derecha latinoamericana, de nada más y nada menos que llevar armamentos para la represión de los pueblos". "Esto hay que estudiarlo a fondo y deben ser juzgados los responsables de semejantes barbaridades", enfatizó Bauer. Además, dijo que el episodio denunciado por el Gobierno de Bolivia merece "el mayor de los repudios", aunque dijo que no lo sorprende "porque siempre está en todo el continente" esa expresión de la derecha. "Es espantoso (lo que se denunció). En esta semana estuvimos trabajando mucho para darle la potencia que necesita este día de la hermandad de Argentina y Bolivia. Ahora en la Televisión Pública la película de Juana Azurduy. Y llega esta noticia. Qué atrocidad, mandar armas, cartuchos para la represión de los pueblos, qué miserables", expresó el ministro de Cultura. Y agregó: "Yo estuve acompañando a exiliados y exiliadas y encontrarnos con esta noticia es un verdadero espanto". El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció el jueves que la administración de Macri colaboró en el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Mayta realizó una conferencia de prensa en la que presentó una carta enviada por el ex jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia Gonzalo Terceros Lara al ex embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Macri, Normando Álvarez García. En la misiva, fechada el 13 de noviembre de 2019, Terceros Lara le agradeció al ex embajador argentino "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". El militar le agradeció a Álvarez García el envío del "material bélico de agentes químico", entre los que se incluyen gases lacrimógenos y municiones. MG/AMR NA