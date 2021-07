El ex goleador de la Selección Argentina de fútbol Gabriel Batistuta pidió a la Justicia que sea "reservado" el expediente con su reclamo para no pagar el aporte extraordinario destinado a afrontar las consecuencias de la pandemia.

Batistuta adoptó la misma estrategia procesal que el ex futbolista de Boca Juniors Carlos Tevez, quien en idéntico escenario reclamó la restricción de acceso.

El último registro público sobre el reclamo de Batistuta fue el apartamiento del juez Esteban Furnari -suele rechazar las medidas cautelares contra el aporte extraordinario-, a quien recusó sin causa.

Después de eso, el ex artillero argentino, representado por el abogado Luciano Cativa, consiguió que el expediente figure en el sistema informático como "inexistente o no disponible para su consulta pública". La causa iniciada por el ex goleador de la Selección tramita ahora ante la jueza Rita Ailán.

Por su parte, Tévez, a través de su abogada, María Eugenia Bianchi, ya había pedido el carácter de "reservado" para su expediente. Ese expediente, que tramita ante la jueza María Alejandra Biotti, tampoco está disponible para su consulta pública. Por su naturaleza, y por cuestionar una ley nacional, las causas estaban disponibles para su consulta general, pero esa posibilidad desaparece si los interesados formulan el reclamo de secretismo. NE/JC/OM NA