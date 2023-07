La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió hoy el testimonio de exfuncionarios y de fiscales de Estado de provincias en el marco del análisis del fallo de la Corte Suprema nacional sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, ocasión en la que la exsecretaria de Provincias, Silvina Batakis, afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri transfirió "un exceso de recursos" a la administración porteña.

En la continuidad del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte, la comisión decidió también citar para el próximo martes 1 de agosto al exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y a Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que expongan sobre la supuesta negociación del mencionado fallo.

Los legisladores buscan comprobar si existió "connivencia" entre el Gobierno de la Ciudad y los integrantes del máximo tribunal antes de dictar el fallo sobre coparticipación que benefició al distrito porteño.

Como complemento, en la última audiencia se había dispuesto la realización de una huella de voz de D'Alessandro, para comprobar la veracidad de los chats que se viralizaron y que podrían demostrar esa eventual "connivencia".

MIRÁ TAMBIÉN Mayra Mendoza califico de paracaidista de la política al periodista Walter Queijeiro

La decimoctava audiencia de la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), se inició pasadas las 13 con la presencia de Batakis, presidenta del Banco Nación, exministra de Economía y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

Consultada por los diputados, la funcionaria aseguró "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del Gobierno de Mauricio Macri de 2016 que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.

"Nosotros presentamos un informe técnico y pruebas y cuando fuimos a buscar antecedente de la gestión de Macri no había siquiera los motivos por los cuales se aumenta. Tiene que venir un segundo decreto que corrige una omisión de información para aclarar por qué se había hecho el incremento", aseguró la funcionaria, al sostener que "hubo excesos de recursos a la Ciudad".

En esa línea, Batakis dijo que "lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son".

MIRÁ TAMBIÉN Taiana y Rossi supervisan mañana la aprobación de configuración del prototipo de tanque TAM 2CA2

Además, resaltó que "el régimen de coparticipación federal no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función".

"Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad", afirmó la funcionaria, quien sostuvo que "la transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad".

Ante un pedido del diputado del FdT Leopoldo Moreau, la exsecretaria de Provincias dijo que Robles, mano derecha de Rosatti, participó de la primera parte de la audiencia realizada en marzo de 2022 por la coparticipación como asesor del ministro de la Corte.

Batakis realizó un plano detallado de la ubicación del asesor en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta de esa reunión.

Moreau dijo que Robles fue "deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido", al sostener que "por eso creemos que esa acta carece de validez".

El diputado del PRO Alvaro González le preguntó a Batakis si como presidenta del Banco Nación había sido notificada del fallo de la Corte.

La funcionaria aclaró que esa entidad "no fue notificada porque es un agente financiero y no es parte" de esa medida, aunque dijo que está "cumpliendo con toda la normativa por la cual se están transfiriendo los fondos. Nosotros no somos los dueños de los recursos".

Ante un planteo de la oposición que acusó al Gobierno nacional de no cumplir con el fallo de la Corte, Gaillard aclaró que "el fallo fue recurrido. Por eso, el recurso suspende los efectos y no se puede cumplir con una medida que esta recurrida".

La ronda de visitantes de hoy se completó con los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz y por un funcionario riojano.

Raúl Abate, de Santiago del Estero, señaló: "El fallo en sí es un adelanto de opinión, puesto que se establece una verosimilitud de derecho que marca un rumbo; pero como aún no se está aplicando la cautelar, no hay un perjuicio cuantificable en la provincia".

Por su parte, Marcos Denett, de Catamarca, expuso: "La presentación de la provincia de Catamarca se hizo manifestando que no éramos parte de este proceso, pero teníamos legitimación para intervenir ya que nos interesaba dar cuenta del desfasaje a favor de la CABA".

Por Santa Cruz, lo hizo Pablo Tannaro: "Entendemos que la Corte cuando dicta la medida cautelar se extralimita en sus funciones, resuelve cómo deben disponerse los recursos de coparticipación y establece un porcentaje que a nosotros nos parece infundado", dijo.

En nombre de la provincia de La Rioja, el testimonio lo dio el asesor general de Gobierno, Oscar Goyochea: "La provincia de La Rioja, por instrucción del gobernador, ha decidido solicitar la figura de 'amigos del Tribunal' para participar en el proceso judicial, pero la Corte no ha respondido a las presentaciones".

Al inicio de la reunión, la comisión avaló un pedido del diputado del FdT Rodolfo Tailhade para solicitar la convocatoria como testigo a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP, el funcionario que expuso en el Senado sobre el traspaso de los fondos de coparticipación.

En tanto, se acordó pedir a la Corte un informe sobre la circulación del fallo del máximo tribunal sobre coparticipación y si se realizó un peritaje técnico de los expedientes de los decretos, así como su motivación.

A la reunión de hoy no concurrieron el Procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, y el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quienes justificaron sus ausencias y pidieron reprogramar sus citas.

La de esta tarde fue la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkrantz incurrieron en mal desempeño al dictar la cautelar pedida por la administración porteña ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.

(Télam)