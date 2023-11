El intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, presentó hoy al equipo de funcionarios que lo acompañará desde el 8 de diciembre, integrado por referentes de su partido (Partido Unión y Libertad), peronistas, libertarios y gremialistas, en un discurso con críticas a la administración local saliente y en el que anticipó cómo imagina la relación con el gobierno nacional y el provincial.

"Somos abiertos, somos un grupo de gente con buenas intenciones. La gente nos votó a nosotros por eso mismo, porque somos plurales", caracterizó Cortés a su futuro Gobierno, y señaló que en su Gabinete "hay gente de La Libertad Avanza, gente del Soyem (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) vecinos comunes" y también "peronistas, como yo".

"Por encima de la ideología está el trabajo", sostuvo el futuro alcalde en un acto realizado en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio (AEC), del que el propio Cortés es secretario general.

El intendente electo presentó un equipo con "35 designaciones políticas", un número que contrapuso con "las 200 del Gobierno saliente", en relación a la administración municipal de Gustavo Genusso, de Juntos Somos Río Negro (JSRN).

En lo que fue otra diferenciación con el Ejecutivo saliente, Cortés dijo que no tendrá su oficina en el Centro Cívico, como es tradición en Bariloche, sino en "el alto", donde se encuentran los barrios más postergados en lo económico.

"No se puede seguir con una Municipalidad paralizada y de espaldas a la gente. Por eso, yo voy a tener mi oficina en el alto, en la delegación sur, y de ahí no me voy a mover", afirmó.

Sobre la relación que pueda llegar a darse con el futuro gobierno nacional, sostuvo que "los lineamientos nacionales serán lineamientos nacionales", y recordó: "Me he cansado de decir que nos vamos a manejar con lo nuestro. Y si nos manejamos con lo nuestro, vamos a estar bien, porque tenemos recursos. Esta es una ciudad con recursos, importante".

Sin embargo, puntualizó sobre la "necesidad" de acercarse a la administración de Javier Milei para continuar con las gestiones existentes para el desarrollo de obras de infraestructura.

"Ahí van a estar las buenas artes de Yazmín Venini, que es libertaria y nos va a ayudar", señaló en referencia a la dirigente de la agrupación liberal Leones sueltos, quien fue designada en la Agencia de Coordinación Nacional.

"Es importante para nosotros tener un acercamiento con el gobierno nacional para traer todos los beneficios a Bariloche", sostuvo Cortés, y confió en que la ciudad "es un lugar instaurado a nivel internacional y nacional, creo que nos van a tener que prestar atención".

También habló de la "buena relación" que piensa construir con el gobernador electo, Alberto Weretilneck (JSRN), y cuestionó los ingresos que la ciudad recibe por parte del Ejecutivo provincial.

"Necesitamos que nos ayude" con las obras de infraestructura -dijo en referencia al próximo gobernador- "porque Bariloche no es una isla, es parte de Río Negro; los ingresos que le entran a la provincia son importantes y no es tan importante lo que devuelven a Bariloche. Vamos a tener una buena relación y vamos a tirar juntos del carro". (Télam)