El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, afirmó hoy que el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, "tomaron como enemigo público" a la organización sindical que encabeza.

"Nos tomaron como el enemigo publico número uno y quisieron doblegarnos. Como no pudieron encontrar nada, ni siquiera un papelito para armar una causa o presionarnos, inventaron absolutamente todas otras cosas para difamarnos", afirmó Baradel en declaraciones a la radio AM 750.

En ese sentido, recordó que en 2016 "empezaron las amenazas muy graves" hacia él y su familia que se fueron "intensificando" y afirmó que incluso se "expuso públicamente" a su grupo familiar.

"No se tiene que circunscribir la investigación a una causa (la de la mesa judicial) en particular si no a lo que significó el modus operandi del armado de expedientes y la persecución de dirigentes sindicales con operaciones mediáticas que se llevaron a cabo en los gobiernos de Macri y Vidal. No fui aceptado como querellante en la investigación que se sigue en los tribunales federales de La Plata , pero apelamos la decisión", advirtió el sindicalista.

Baradel reafirmó que va a acompañar la marcha del 1 de febrero convocada por organizaciones civiles y de abogados frente al Palacio de Tribunales de la Capital Federal para exigir "una justicia independiente y democrática".

"En nuestro país se tiene que terminar con el Lawfare y el armado de causas con jueces y fiscales que le garantizan impunidad a sectores de poder. Parte del poder judicial está comprados y al servicio de las corporaciones", subrayó. (Télam)