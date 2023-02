Como una apuesta geopolítica y de expansión de exportaciones del Gobierno nacional, el canciller Santiago Cafiero viajó hoy hacia Bangladesh, junto a una delegación de empresarios, para llevar adelante la reapertura -después de casi medio siglo- de la embajada argentina en Daca, capital de ese país sudasiático, y desarrollar una agenda de promoción comercial y de inversiones, para abrir nuevos mercados.

Junto a Cafiero, viajan directivos de las empresas Marolio, Ecofactory, Vetanco, Lipotech, Luna de los Andes, Letis, Santo Pipó, del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), The Halal Catering Argentina HCB, Havanna, Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, Suplefeed, Ronalb, Club Atlético River Plate y Cargill, según informó la Cancillería.

La visita de Cafiero a la ciudad situada a orillas del río Buriganga -la primera que hace un ministro de Relaciones Exteriores sudamericano- representa un hecho "significativo para la geopolítica argentina", dada la posición estratégica de Bangladesh, en el cruce de Asia del Sur, Asia del Este y el Sudeste asiático, indicaron a Télam fuentes del Palacio San Martín.

La reapertura de la sede en Bangladesh, nación con la que la Argentina tiene medio siglo de relaciones diplomáticas, servirá como base para la posibilidad de "ampliar" el comercio bilateral con el octavo país más poblado del mundo, que cuenta con un mercado de más de 170 millones de habitantes.

Argentina fue uno de los primeros países que reconoció la independencia del país sudasiático, que en marzo de 1971 declaró su autonomía del dominio británico, pero que fue defendida durante los siguientes nueve meses con un saldo trágico de millones de asesinados y un pueblo hambreado.

El próximo lunes al mediodía, Cafiero presidirá la inauguración oficial de la misión comercial, y posteriormente encabezará el acto de apertura de la embajada argentina en Daca.

Luego será recibido en la Academia Diplomática por su par bangladesí, AK Abdul Momen, para abordar los temas más destacados de la agenda bilateral y los proyectos que se abren a partir de esta visita, y firmarán acuerdos.

El canciller argentino estará acompañado por el embajador argentino, Hugo Gobbi; la jefa de Gabinete de Cancillería, Luciana Tito, y el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz.

El martes 28, luego de realizar una ofrenda floral en el Museo de Sheikh Mujibur (Bangabandhu), considerado el padre de la patria-, Cafiero será recibido por la primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed, "lo que marca con claridad la importancia que este viaje oficial del canciller y su comitiva reviste para ambos países", dijeron en la Cancillería.

Además mantendrá una reunión de trabajo con el ministro de Comercio, Tipu Munshi, y como actividad especial de cierre hará una visita a la Bangladesh Football Federation (BFF), donde será recibido por sus autoridades y conversará con niños jugadores, en el marco del cariño y la pasión de todo Bangladesh por la selección argentina, tal como quedó demostrado en el último Mundial.

Durante la celebración del Mundial Qatar 2022, muchos rumores e informaciones se vertieron sobre este país: se dijo -por ejemplo, que aman a la Argentina por el odio al colonialismo británico (estuvieron bajo su órbita hasta el 26 de marzo de 1971) y por las hambrunas cuyo origen es atribuida a gobiernos ingleses, o que vieron en los goles de Diego Maradona ante los ingleses una venganza ante esos sufrimientos.

La obtención de la tercera Copa del Mundo por parte de la Argentina, en manos de Lionel Messi y los demás integrantes del equipo, produjo masivos festejos en Bangladesh, donde la primera ministra envió sus felicitaciones al presidente argentino.

El mandatario Alberto Fernández le agradeció a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y llamó a "profundizar" el vínculo entre ambas naciones.

Claro está que, más allá de los vínculos afectivos entre ambos pueblos, la reapertura de la embajada en Daca responde a una estrategia geopolítica y comercial.

Según destacan en la Cancillería, con la reapertura de la embajada y de su sección consular se busca explotar las potencialidades de la relación bilateral, fundamentalmente en el aspecto comercial que tiene un amplio potencial de crecimiento, buscando diversificar el comercio y la oferta exportable argentina, centrada actualmente en aceites, cereales, harinas y pellets de soja, para satisfacer la demanda creciente del mercado bangladesí.

Además se busca promover la cooperación en el ámbito deportivo, satelital, ayuda humanitaria y gestión de desastres.

El presidente Juan Domingo Perón habilitó la primera representación diplomática el 30 de octubre de 1973. La embajada se abrió en la ciudad de Daca en enero de 1974 y fue cerrada cuatro años después por decisión de la última dictadura cívico-militar.

Los datos económicos del comercio bilateral con Bangladesh durante el 2022 arrojaron un saldo de US$ 765 millones.

Las exportaciones nacionales alcanzaron en ese período US$ 742,9 millones, mientras las importaciones desde Bangladesh totalizaron US$ 22,1 millones, intercambio que evidenció un superávit comercial para la Argentina de US$ 720,8 millones.

El Gobierno nacional no pierde de vista la necesidad de productos agroindustriales que muestra Bangladesh y que representa una oportunidad para las exportaciones argentinas en un mercado donde tiene una baja participación.

El 9 de febrero pasado, mediante el Decreto 67/2023, el Gobierno nacional anunció oficialmente la reapertura de la embajada argentina en Bangladesh y dejó sin efecto la jurisdicción diplomática concurrente que era ejercida desde la sede diplomática que tiene el país en la República de la India, en Nueva Delhi.

En sus fundamentos, el decreto -que lleva la firma del presidente Fernández y Cafiero- afirma que la reapertura de la representación argentina en Bangladesh "refleja el interés mutuo de fortalecer la cooperación entre ambos pueblos y permitirá propiciar nuevas corrientes de intercambio comercial y cultural en el marco de una profundización de los vínculos".

Dos días antes del anuncio oficial, Cafiero había recibió en su despacho a la embajadora de Bangladesh en Brasilia -con concurrencia en la Argentina-, Sadia Faizunnesa, a quien le confirmó su visita que inicia hoy. (Télam)