La seccional Jujuy de la Asociación Bancaria (AB) denunció hoy que "los diputados provinciales que responden al gobernador Gerardo Morales actuaron de forma artera y caprichosa y amparándose en la mentira sistemática y en perjuicio de los derechos de los trabajadores y el pueblo", al decidir la disolución y liquidación del Banco de Desarrollo de ese Estado.

Los trabajadores bancarios provinciales paralizaron las tareas el viernes último durante toda la jornada en repudio de esa decisión de Morales y la Legislatura jujeña, protesta que reiterarán mañana y el martes, informó la seccional gremial en un comunicado.

La entidad financiera fue disuelta y liquidada por la Legislatura jujeña con la aprobación de la Ley 6.233 y "por mandato de Morales", por lo que el gremio ratificó las huelgas.

"Así gobierna Jujuy Morales y su Legislatura, en su mayoría servil a los caprichos del señor feudal que ampara y protege a su excuñado, Marcelo Fernández, en el ejercicio de la titularidad del banco, con supuestas acciones productivas inexistentes para la entidad, que transformó en una agencia de viajes y corrupción de la familia del poder", afirmó.

La Gerencia de Comunicación Estratégica del Banco Central (BCRA) informó el viernes último en un comunicado que en su momento comunicó al Banco de Desarrollo de Jujuy S.E., disuelto y liquidado por decisión de Morales y la Legislatura provincial, que debía abstenerse de utilizar la denominación de banco por no cumplir las regulaciones.

La Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizadas del BCRA, en 2016, determinó que el banco jujeño no estaba encuadrado en la Ley de Entidades Financieras, por lo que advirtió que no podía utilizar la denominación de "banco" y, en otras intimaciones -la última el 23 de junio de este año- insistió sobre "el incumplimiento del compromiso asumido de modificar la denominación" del Banco de Desarrollo.

El Banco de Desarrollo notificó que su directorio resolvió el 21 de julio último modificar la denominación social por la de Agencia de Desarrollo de Jujuy Sociedad del Estado, con "lo que cumplió el requerimiento de la entidad monetaria nacional", indicó el BCRA, que señaló además que "no adoptó ninguna decisión sobre la continuidad de la entidad y tampoco difundió observaciones sobre las actividades de ese ente provincial". (Télam)