Trabajadores bancarios de Jujuy se movilizarán mañana hacia la Casa de Gobierno provincial, en el marco de un paro de 48 horas en reclamo del pago de salarios en tiempo y forma de los empleados del exBanco de Desarrollo de la provincia, según informó la Asociación Bancaria del distrito.

La protesta, que se iniciará a las 10, se encuadra en el conflicto que los bancarios mantienen con el Gobierno provincial tras la disolución y liquidación de la entidad financiera -iniciada meses atrás-, luego de la sanción de una ley que fue rechazada por los empleados y el gremio.

“Los reclamos se siguen manteniendo porque hasta ahora no hubo nada que nos haga cambiar el rumbo, no solo no se está abonando los salarios como debiera ser sino que encima hay gente que no se puede atender en las obras sociales”, dijo hoy a Télam el interventor de la Asociación Bancaria en Jujuy Oscar Álvarez.

Detalló que después del cierre se pagaron los haberes sólo durante dos meses, pero "no se hicieron los aportes sociales” y consideró que, con esa actitud, el Gobierno provincial "demuestra que tiene una actitud inhumana”.

Álvarez también explicó que con el paro aspiran a que el Gobierno provincial "acate las resoluciones judiciales" en relación con lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo y a observar lo dispuesto por un fallo del Juzgado Nacional Laboral para que se respete a los trabajadores “en todas las condiciones laborales que corresponden a la actividad bancaria".

La movilización de mañana, al igual que la realizada la semana pasada, contará con el apoyo de otras organizaciones sindicales, saldrá desde la sede de la entidad ubicada en San Martín esquina Senador Pérez y recorrerá algunos bancos del caso céntrico para culminar en la Plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno.

La medida de fuerza, que será sin asistencia a los lugares de trabajo el viernes, incluye la no carga de los cajeros automáticos.

(Télam)