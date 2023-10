El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, aseguró hoy que Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos (JxER) y denunciado por presunta extorsión, "se creía gobernador" y al "no tener propuestas, y desesperado, recurre a las peores prácticas".

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) denunciaron el miércoles a Frigerio por presuntas extorsión y exacciones ilegales, al presentar en la Justicia entrerriana pruebas de que desde ese sector les ofrecieron "dólares, vehículos cero kilómetro, manejo fraudulento de boletas, intimidación y extorsión para bajar la lista" de ese espacio.

Además, referentes de JxER se reunieron con candidatos libertarios y "en nombre de Frigerio" ofrecieron a postulantes del partido de Javier Milei cargos políticos en un hipotético futuro Gobierno provincial, e incluso en un organismo internacional, se denunció.

En ese marco, Bahillo afirmó que el exministro del Interior del Gobierno de Mauricio Macri "quedó descolocado luego de perder las PASO" para gobernador.

"Ya se creía gobernador, y con la caída de su candidata a presidenta, Patricia Bullrich, que no logra formular una propuesta más o menos coherente, Frigerio recurrió a las peores prácticas de la política", dijo el funcionario nacional y candidato a diputado provincial.

Bahillo también subrayó que personal de una escuela de la localidad de Ubajay denunció que sus imágenes fueron usadas para la campaña de Frigerio "sin avisarles y sin consentimiento".

En tanto, mencionó que el candidato del PRO "es capaz de cualquier práctica con tal de ganar, no tiene nada concreto, sólo frases vacías".

"Promete rifar el Estado para comprar voluntades, práctica deleznable sin antecedentes en Entre Ríos", indicó Bahillo, y agregó que "no son ningún cambio, vienen a traer algo que los entrerrianos no somos porque no son de esta provincia, no conocen nuestra idiosincrasia ni identidad". (Télam)