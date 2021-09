Votó Axel Kiciloff en La Plata: “Espero que la elección tranquilice a los que están alterados”

Axel Kiciloff, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, llegó a la Escuela de Gobierno Nº 51 de La Plata cerca de las 12 del mediodía para realizar la primera votación legislativa desde que es gobernador bonaerense.

“Espero que la elección tranquilice a los que están alterados”, sostuvo el mandatario, en un mensaje a varios miembros de la oposición, a la vez que criticó a aquellos que rompieron la veda: “El ejercicio democrático de votar exige sensatez, sobre todo por nuestro pueblo, que está atravesando una situación inédita.

Tenemos que estar a la altura y no caer en agravios. No es momento de ponerse ansiosos, no tenemos que llamar al desorden. Es un momento muy importante para la democracia y queremos que se haga con conciencia y tranquilidad”.

El mandatario provincial tuvo que esperar casi una hora para votar, debido a la gran cantidad de personas que se acumularon en el establecimiento educativo.

A su salida, respondió algunas preguntas en una suerte de conferencia de prensa, y aseveró que “no hubo ningún problema en toda la Provincia”. A su vez, instó a la población a votar: “Se vota en un clima de mucha confianza. Soy muy optimista. Me resulta importante que la elección se haga en paz”.

En un mensaje indirecto a María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense, Kiciloff se mostró orgulloso de votar en la escuela que queda a la vuelta de la casa de gobierno de la Provincia: “Es la primera vez que un gobernador o gobernadora vota en esta escuela”.

“Por ahora la elección se viene desarrollando en tiempo y forma, no tenemos dificultades. En algunas mesas como la mía hay demoras, porque también tienen prioridad los mayores”, subrayó el gobernador, a la vez que consideró que “todo viene siendo como siempre”, aunque admitió que “el conteo puede llevar un tiempo más, hay que tener paciencia.

escuché a algunos miembros de la oposición rompiendo la veda y diciendo cosas partidarias acerca de esto, pero hay que estar tranquilos”.

Para el gobernador, “hay que votar haciendo memoria y pensando en lo que viene, revalorizar la ciudad de La Plata es algo que seguimos haciendo, y también tiene que ver con que el gobernador viva en la residencia”. También, Kiciloff se encargó de recordar que en la Provincia se capacitaron a muchos vacunadores, y adelantó que seguirán aumentando el ritmo de vacunación.

“Vamos a quedarnos acá un rato en La Plata y después ir al búnker allá en Chacarita. Hoy el día se pasa con familia y amigos, y después vamos a Capital donde es el búnker nacional”, confirmó el gobernador, a la vez que le deseó lo mejor a la Provincia y los bonaerenses.