El exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, consideró hoy que Patricia Bullrich fue "una pésima candidata" presidencial y señaló que al expresar públicamente el apoyo al libertario Javier Milei para el balotaje "se abandonaron los valores del PRO".

“La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años", señaló Avelluto en una entrevista para Radio con Vos, respecto de las declaraciones que dio Bullrich el miércoles, donde apoyó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El periodista señaló: "Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que tomé la decisión de actuar en base a mis convicciones y votar en blanco. Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones".

En ese sentido, recordó: "Yo tengo convicciones desde muy chiquito, era adolescente durante el gobierno militar. Acabo de leer que el (exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge) 'Tigre' Acosta apoya esta fórmula, yo no puedo estar ahí. Reivindicar la dictadura es un límite".

"Mi límite es Milei", subrayó.

Por otra parte, evaluó los resultados electorales del domingo pasado que dejó a la principal fuerza opositora en tercer lugar.

"Perdimos las elecciones por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña. En lugar de ver cómo nos subimos al colectivo de Milei por la puerta de atrás, deberíamos estar pensando por qué perdimos", señaló.

Aunque reconoció que "esperaba estos resultados porque la campaña fue un desastre. Vi en el escenario 50 personas que se detestan entre sí y dije esto no podía salir bien nunca".

Y apuntó contra la candidata presidencial: "Patricia no supo contener los votos de Juntos por el Cambio (JxC) de las PASO, lo cual muestra que la fractura existía desde antes".

"Dentro de JxC siempre hubo un sector de derecha. En 2019, los más reaccionarios y antikirchneristas fueron tomando más visibilidad acusando a quienes llaman despectivamente 'los tibios' -a quienes tenemos una vocación más moderada- de responsables del fracaso del gobierno de (Mauricio) Macri", marcó.

Y afirmó que "muchos quisieron que el PRO se convierta en un partido de derecha, y estamos frente a eso, tiene que ver con el surgimiento de una grieta dentro del propio partido y dentro de JxC, que ahora está expuesta esta fractura".

"Yo no vine a la política para terminar con el kirchnerismo como planteó erróneamente y de un modo casi antidemocrático Patricia Bullrich. Yo me sumé a la política para cambiar Argentina", expresó Avelluto.

Además, consideró que "la idea de que Milei es bueno y es el salvador de la democracia, es nefasta".

"Mauricio es sincero cuando dice que tiene puntos de contacto con las ideas de Milei, los ha tenido siempre, no es una novedad", agregó. (Télam)