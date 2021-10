Con vacunación libre sin turno previo, vacunatorios móviles que recorren distintos barrios y operativos en zonas rurales, las provincias avanzan en la vacunación contra el coronavirus con las segundas dosis que, según reportes sanitarios, en varios distritos ya supera el 65 por ciento de la población objetivo.

De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Salud, hasta hoy se aplicaron más de 53 millones de vacunas en todo el país que permitieron inocular con dos dosis a 23.228.495 personas, con lo cual Argentina alcanzó la cobertura con esquema completo del 50 por ciento de su población, cifra que asciende al 64,8 por ciento entre los mayores de 18 años.

La ministra Carla Vizzotti señaló recientemente en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en Mar del Plata que para octubre se asumió "el desafío de aplicar 1 millón y medio de segundas dosis" que permitirá llegar "al 85 por ciento de los mayores de 50 años vacunados con esquema completo".

Al destacar que la situación epidemiológica registraba "una disminución de casi el 96 por ciento del promedio diario de casos confirmados en relación al pico de mayo", Vizzotti destacó que si bien era algo "muy favorable, sin relajarnos" hay que "escalar la vacunación universal de las y los adolescentes que podrán completar esquemas antes de fin de año", tras lo cual se dispuso esta semana iniciar la inoculación a niños de entre 3 y 11 años.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, celebraron hoy que llegaron a las "9.000.758 personas vacunadas con el esquema completo".

"Seguramente nos cueste dimensionar todo lo que hicimos durante meses para salir adelante, pero los números siguen siendo impactantes. Ayer llegamos a las 9 millones de personas vacunadas con esquema completo", indicó Kreplak por Twitter.

En la provincia existe desde hoy la vacunación de segundas dosis libre y con la sola presentación del DNI para los mayores de 30 años, siempre que hayan cumplido el plazo interdosis recomendado por las autoridades sanitarias.

A la vez, todos los mayores de 18 años cuentan con la posibilidad de acceder a la inmunización libre y recibir su primera dosis.

En paralelo, el Gobierno bonaerense envió hoy más de 47 mil turnos para vacunar contra el coronavirus a niños de 3 a 11 años con enfermedades preexistentes.

¡Sigamos cuidándonos!

En Córdoba, desde el lunes, se intensificó el operativo de descentralización de la vacunación para brindar mayor accesibilidad a la inoculación contra el coronavirus, mediante acciones territoriales en las escuelas, Centros de Atención Primaria de la Salud y Centros de Participación Ciudadana (CPC).

En esa línea, comenzó la vacunación de adolescentes de 12 a 18 años en las escuelas, mientras el Ministerio de Salud profundizó el trabajo territorial en las zonas rurales y las alejadas de los centros urbanos, aplicando la monodosis CanSino y se mantiene el Operativo Identificar, con móviles sanitarios que recorren barrios para inocular a adultos, realizar testeos, detectar vínculos estrechos y asintomáticos.

Las autoridades de Córdoba dijeron que colocaron 4.550.713 vacunas, de los cuales 2.027.450 (44,5%) corresponden a la segunda dosis.

En Santa Fe, se aplicaban hoy dosis remanentes que incluían el primer componente de Sputnik V y segundas dosis de esa vacuna, de Sinopharm y de AstraZeneca, ya que se ha utilizado el 99,5% de las 4.488.200 recibidas desde el inicio del operativo de inoculación.

En la capital provincial, sobre un total de 4.465.647 dosis aplicadas, 2.021.500 corresponden a personas que ya completaron el esquema.

Voceros sanitarios informaron que se aplican también las 31.080 dosis de la vacuna Cansino para personas que por diversos motivos no han accedido antes a la inmunización, a través de operativos en los barrios, que son posibles debido a que se conserva con temperaturas de entre 2 y 8 grados y es monodosis.

En Mendoza, la campaña de vacunación desplegó vacunatorios móviles en diversas localidades que se suman a los centros fijos.

"Si tenemos en cuenta a toda la población, desde los 0 hasta los 99 años y más, tenemos ya casi el 45% con el esquema completo de vacunación y cerca del 60% con la primera dosis", señaló la ministra de Salud provincial, Ana María Nadal.

Asimismo, en su estrategia escalonada, desde el último fin de semana comenzó a vacunar a adolescentes de 12 a 17 años y se prepara para aplicar dosis a niños de 3 a 11 años.

Tierra del Fuego continúa con sus convocatorias libres por tipo de vacuna, como estrategia para completar el esquema de inmunización de las personas que aún no recibieron la segunda dosis, confirmaron fuentes gubernamentales.

De esta forma, las autoridades dan a conocer semanalmente un cronograma con los lugares y horarios en que los habitantes pueden presentarse para recibir la dosis correspondiente, sin turno previo y solo presentado el documento de identidad y el certificado donde conste la aplicación de la primera vacuna.

El sistema "a demanda" como lo definieron las autoridades sanitarias locales, continuará "independientemente de la vacuna que se aplique" y "hasta finalizar la disponibilidad de dosis", dijeron los voceros del gobierno fueguino.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, Tierra del Fuego recibió 231.713 dosis desde el inicio del plan de inmunización, de las que aplicó 215.638.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró a Télam que "en el caso de los mayores de 50 años ronda el 85% de la población que tiene el esquema completo de vacunación contra el Covid y en el caso de los mayores de 18 estamos por encima del 60%".

Y, respecto de la vacunación pediátrica que comenzará la semana próxima y la de adolescentes que avanza por presentación espontánea y sin turno, el ministro dijo que analizaba "la posibilidad de avanzar en todos los niveles del sistema educativo con el plan de vacunación, no solo contra el Covid sino con el calendario obligatorio que por esta pandemia sabemos que no se completó".

Jujuy también realiza operativos sanitarios en distintas regiones e implementa el "VacuMóvil" en barrios capitalinos para acercar la vacuna a las personas que aún no han recibido la primera o segunda dosis, informaron fuentes del Ministerio de Salud.

La vacunación se realiza por demanda espontánea a partir de los 12 años, sin turnos previos, y forma parte de una estrategia oficial para que la mayor cantidad de los jujeños reciban las distintas vacunas disponibles.

En el caso de la vacuna para menores de edad, las fuentes dijeron que "hay 116 mil niños y niñas de entre 3 y 11 años en condiciones de recibir la vacuna".

En Jujuy se aplicaron hasta hoy 853.120 vacunas, de las cuales 516.256 vacunas corresponden a primera dosis, destacaron la cartera de salud provincial.

En Misiones, el Ministerio de Salud confirmó que los operativos de vacunación se realizan en Posadas y distintas ciudades en puestos sanitarios para adultos y adolescentes.

El vicegobernador Carlos Arce dijo hoy, a radio Santa María de Las Misiones, que la vacuna Sinopharm que se aplicará a niños "ya demostró seguridad y eficacia en la fase uno y dos de los estudios ya publicados y en la fase tres de los estudios realizados en los Emiratos Árabes que tiene la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos (ANMAT)".

Para Arce, "todas las vacunas contra el COVID se comenzaron a aplicar durante la fase tres, por eso se les da solo una aprobación de emergencia pero es lógico que tengamos más miedo ahora porque estamos hablando de los niños, pero los estudios sobre seguridad y eficacia han sido buenos".

"La vacunación es optativa, no es obligatoria como el resto de las vacunas y es importante que los padres sepan que tiene que ser autorizada por ellos. Que se queden tranquilos los padres, que en nuestra provincia no se inoculará a ningún niño sin autorización", aseguró.

"En Santiago del Estero, en adultos tenemos un 92% con primera dosis y un 74% con segundas dosis", por lo que "ya hay 542.343 santiagueños con su esquema completo de vacunación", dijo hoy a Télam la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

A la vez resaltó que "en cuanto a las personas mayores de 50 años, la provincia ya tiene el 86% de esta población con esquema completo".

En tanto, "continúa trabajando en puestos fijos de vacunación permanente, sin turnos y también casa por casa a través de los agentes de salud de la Atención Primaria en recupero de esquema y completar las dosis de cada uno de los ciudadanos", acotó la funcionaria.

En Río Negro, la coordinadora provincial de Inmunizaciones, Marcela González, estimó que había un 15% de la población que aún no accedió a la vacunación y solicitó "trabajar en equipo para llegar a esos vecinos y vecinas que, por decisión propia o por qué no han podido acercarse, no se vacunaron".

Explicó que es importante "descentralizar el Plan de Vacunación para salir a buscar a esas personas" y apuntó que según las localidades "habrá que cambiar de estrategias, modificar horarios de los vacunatorios, mapear ciudades y rastrillar los barrios para captar a esa población restante".

En ese marco, en Cipolletti se eliminó el "turnero" digital para que la vacunación a mayores sea solo a demanda para que quienes faltan inocular, se puedan acercar libremente a vacunarse tanto en el gimnasio municipal como a los operativos barriales. (Télam)