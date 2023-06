El referente de la agrupación Revolución Federal Jonathan Morel sostuvo hoy que no tiene "absolutamente" nada que ver con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al presentarse en los tribunales federales de Retiro para una nueva declaración indagatoria en la causa en la que está procesado por "incitación a la violencia colectiva"

Morel arribó a Comodoro Py 2002 poco antes de las 10 para cumplir con el trámite ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien lo citó a pedido del fiscal Gerardo Pollicita ante nuevas imputaciones por otras conductas que podrían encuadrarse en este delito.

"Esta es la única causa en la que estoy. Con el atentado no tengo nada que ver, absolutamente nada, y esto ya estaría comprobado", dijo Morel a la prensa antes de ingresar a Tribunales.

El referente de Revolución Federal negó conocer a dos legisladoras a las que habría escrachado, uno de los casos por los que se lo volvió a citar a indagatoria, y negó además haber proferido frases amenazantes contra Victoria Donda.

"A mí me sorprende cómo no se busca la verdad y nada más que la verdad. Te quisieron matar y lo está queriendo usar para sacar rédito, no logro comprenderlo", dijo sobre el intento de asesinato de la Vicepresidenta perpetrado el 1 de septiembre del año pasado.

El acusado sostuvo que sus dichos "fueron siempre manifestaciones públicas debido a un contexto político y social. Hay casos en que me pude arrepentir, pero no arrepentir sino replantear las formas, quizás fui poco inteligente en las formas, pero lo que pienso lo pienso, soy sincero, quizás lo dije mal", expresó.

Morel está procesado sin prisión preventiva por "incitación a la violencia colectiva" y el fiscal Pollicita amplió la imputación, por lo cual se lo citó otra vez para que ejerza su derecho a defensa por "otras conductas", como proferir frases amenazantes el 4 de julio del año pasado a dos legisladoras del Frente de Todos (FdT) y al exministro y actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en inmediaciones de la Casa Rosada, el día de la jura como ministra de Economía de Silvina Batakis

Entre los nuevos episodios vinculados a este delito, se imputó a Morel por "haber proferido frases amenazantes contra Maia Daer y Claudia Neira, ambas legisladoras de la ciudad de Buenos Aires por la coalición FdT, como así también contra Ferraresi, ex ministro de la Nación y actual intendente de Avellaneda".

A Ferraresi, Morel le gritó "traidor a la Patria, te vamos a prender fuego", en las inmediaciones de la Casa Rosada el 4 de julio de 2022

A Morel se lo imputó además por haber incitado a la violencia colectiva el 19 de agosto de 2022 durante una trasmisión en vivo difundida a través de la plataforma "Twitter Space", en la cual profirió "insultos y amenazas" contra el periodista Víctor Hugo Morales y personal del canal de noticias C5N. (Télam)