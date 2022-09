Los últimos sondeos los encontrás en Grupo La Provincia. En esta oportunidad te acercamos la encuesta realizada por la consultora Zuban, Córdoba y Asociados, en el que se develó cuáles son las repercusiones en la sociedad en torno al atentado contra CFK.

El sondeo fue llevado a cabo entre el 5 y el 7 de septiembre de 2022, a más de 1200 argentinos mayores de 16 años, con un margen de error del 2.83% y un nivel de confianza del 95%, y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: consultora Zuban, Córdoba y Asociados

Las repercusiones en torno a lo sucedido con CFK fueron en varios sentidos. En este caso, la consultora Zuban, Córdoba y Asociado analizó algunos puntos, como por ejemplo la confianza en la Justicia en torno al esclarecimiento del hecho.

Al respecto, desde la consultora destacaron: "un 71% no tiene confianza en que la justicia vaya a esclarecer lo sucedido". "El Poder Judicial tiene aquí un desafío enorme, que probablemente afecte su credibilidad durante los próximos años o incluso décadas", señaló.

Fuente: consultora Zuban, Córdoba y Asociados

En torno a lo sucedido, y a las posibles causas del mismo, desde Zuban, Córdoba y Asociados indicaron: "La investigación judicial y los discursos políticos parecen estar corriendo por carriles separados. Lo que en las primeras horas parecía ser una oportunidad de unir a nuestra clase política y generar nuevos acuerdos democráticos, rápidamente se transformó en otro hecho diluido por la polarización. Todos los sectores se refugiaron en sus núcleos duros".

Fuente: consultora Zuban, Córdoba y Asociados

"Un 71% dice que tanto el oficialismo como la oposición deberían moderarse luego del atentado. Un porcentaje prácticamente idéntico afirma que se debería firmar un acuerdo de convivencia democrática", sumaron.

Fuente: consultora Zuban, Córdoba y Asociados

"La polarización, aunque exacerbada y agresiva, no elimina el carácter democrático de la sociedad argentina. Ese es un límite que aún no cruzamos, aunque no debemos dejar de alertar que el debilitamiento del debate político y el debilitamiento de la conversación publica ponen en serio riesgo esta democracia que con tanto dolor y esfuerzo cívico supimos conseguir", sentenciaron desde la consultora.

