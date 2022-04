La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Legislatura porteña entregó hoy los premios "Jorge Morresi", que otorga anualmente a personajes y agrupaciones en reconocimiento a la trayectoria en defensa de los derechos humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La ceremonia fue en el salón Dorado de la Legislatura porteña y en esta edición estuvieron entre los destinatarios de la distinción el expresidente de Ecuador Rafael Correa; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la actriz Rita Cortese.

Estuvieron presentes la mayoría de los premiados y también presenciaron el acto la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; y el intendente de la Municipalidad de Avellaneda, Alejo Chornobroff.

En un mensaje grabado desde Bélgica, donde reside actualmente, Correa llamó a "comprometernos en luchar y lograr verdaderos derechos humanos en nuestra América Latina" y agregó que "sin verdad, no tendremos democracia y no tendremos desarrollo porque no podremos tomar las decisiones adecuadas".

Fueron reconocidos Ana Pecoraro; coordinadora del espacio de memoria El Faro, en Mar del Plata, hija del militante popular Enrique Pecoraro, secuestrado durante la llamada "Contraofensiva"; así como Ernesto Lejderman, hijo de un matrimonio asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet y víctima del Plan Cóndor en Chile; y Marlene Wayar, psicóloga social, activista travesti argentina y autora del libro "Travesti: una teoría lo suficientemente buena".

La nómina estuvo integrada además por Pablo Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, miembro de Justicia Legítima y denunciante en la causa judicial por torturas a soldados durante la guerra de Malvinas; Alejandra Naftal, antropóloga y hasta hace poco directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria Ex ESMA.

También fueron premiados María Laura Garrigós, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y actualmente la interventora del Servicio Penitenciario Federal; Claudio Yacoy, secretario de derechos humanos en Municipalidad de Avellaneda; y Mónica Hasenberg, fotógrafa y creadora, junto a su marido Brenno Quaretti, del llamado Archivo Hasenberg- Quaretti, una colección de 45 mil negativos de fotografías tomadas entre 1979 y 1989, que testimonian la historia política, social y cultural de la Argentina.

Por último, fueron distinguidos el medio de comunicación popular La Retaguardia y la organización La Intersindical, integrada por sindicatos de CGT y CTA de los Trabajadores.

"En tiempos en que la militancia y la lucha permanente por los derechos humanos, son una tarea cotidiana, se vuelve imprescindible homenajear a quienes velan a diario, por la defensa de una sociedad más justa", aseguraron desde la conducción gremial encabezada por Ezequiel Gennaro y Noelia Martínez.

La distinción lleva el nombre de Jorge Morresi, fallecido en 2015, quien fue delegado del gremio y miembro de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. (Télam)