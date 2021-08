El ministro de Desarrollo Social y precandidato a diputado nacional, Daniel Arroyo, aseguró hoy que se ve "siendo una de las voces" del presidente Alberto Fernández en el Congreso para "generar debates y cambios estructurales"

"Hay que generar debates y cambios estructurales y transformarlos en leyes y yo me veo siendo una de las voces del Presidente y colaborando en esa línea", sostuvo el saliente funcionario nacional. En declaraciones radiales, el postulante a diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires explicó las razones de su salida de la cartera social: "Se lo planteé al Presidente hace unos meses y conversamos sobre esta idea". "En mi opinión el rol central en los próximos tiempos lo va a tener el Parlamento en toda América latina. Esto tiene que ver con que la post pandemia obliga a hacer cambios estructurales", señaló Arroyo. En ese sentido, anticipó que, en caso de conseguir una banca en la Cámara baja, apuntará a "reformar la escuela secundaria; generar un mecanismo de desarrollo económico productivo o un sistema de crédito no bancario; dar incentivos fiscales a las empresas para que tomen trabajadores". E insistió: "Son temas estructurales que hay que transformar en leyes y para mí el rol del Parlamento va a ser clave en los próximos años. Lo que viene es el debate real sobre los cambios estructurales que hay que hacer". Arroyo consideró que "en esta elección de medio término la gente distingue los que trabajan de los que hablan". "Y realmente este es un Gobierno que ha trabajado, que le ha puesto el cuerpo, que lo ha llevado adelante. Hay un reconocimiento al presidente y a muchos, entre los que me incluyo, que hemos trabajado, que hemos puesto el cuerpo. Yo creo que vamos a un muy buen resultado electoral, es mi percepción, en el Frente de Todos y que viene una etapa de reconstrucción", concluyó. PT/AMR NA