El diputado del Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo afirmó dijo hoy que en el debate presidencial "quedó claro que quien está preparado para ser presidente y gobernar" es el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

Ese debate, dijo Arroyo, "dejó un gran contraste entre una persona que sabe, se preparó, que tiene condiciones para el manejo del Estado, que tiene propuestas para la escuela secundaria, que plantea que hay dificultades y que hay que encarar un seguro de salud, y una persona como el caso de Mile que, objetivamente, tiene desconocimiento de cómo funciona el Estado, cuál es el rol internacional de los Estados, más allá de los comercios entre privados que claramente no planteó ideas aplicables en torno a la dolarización o eliminar el Banco Central", expresó.

En declaraciones a Radio Provincia, Arroyo opinó que en el debate "no hay ganadores pero sí contraste entre quién está preparado para ser presidente o quién no, fue muy notorio".

Arroyó sostuvo que el debate fue como lo planteó Massa, "uno u otro", y que el candidato oficialista "mostró que está en condiciones de ser presidente y el otro no".

El legislador admitió que, a pesar de la situación "complicada y crítica de la Argentina", quedó en claro que "Milei no propone un cambio ordenado sino que quiere dinamitar todo".

"Me da la impresión que Milei objetivamente no está preparado y la gente se fue con la idea de que hay alguien que está preparado y alguien que no", resaltó.

Para el balotaje del próximo domingo, el legislador nacional y exministro de Desarrollo Social consideró que "hay una franja pequeña de indecisos" y "en términos generales Massa le habló a los indecisos".

"Mi impresión es que Milei intentó hablarle a todos y en mi opinión era un debate para hablarle a ese 15%", dijo y destacó que "el voto se decide en los últimos 2 o 3 días. Mi impresión es que ayer el indeciso se fue con la impresión que el mejor candidato es Massa".

(Télam)