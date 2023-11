“Realizamos una caminata, casa por casa, puerta por puerta, barrio por barrio, con alegría, con compromiso y mucha convicción. El futuro no se construye con lo peor de nuestro pasado. No es con violencia, no es con insultos, no es con inestabilidad emocional ni con represión”, dijo Arrieta desde sus redes.

El funcionario aseguró que una Patria para todos y todas se construye con producción, trabajo, educación y salud pública