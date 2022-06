El ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto a las autoridades de la Armada Argentina recibió hoy el cuarto buque comprado a Francia para patrullar el territorio marítimo nacional, con el objetivo de "garantizar que no haya pesca no autorizada ni un barco que no corresponda".

Tras el acto de bienvenida al buque patrullero oceánico ARA "Contraalmirante Cordero", que arribó esta mañana al Apostadero Naval de Buenos Aires para incorporarse oficialmente a la Armada Argentina, Taiana sostuvo que con esta incorporación "se está completando un grupo de patrulleros oceánicos que son rápidos, ágiles y que tienen bajo consumo, por lo que reforzarán todo el equipo que ya estaba trabajando" en la custodia de las zonas marítimas nacionales.

Luego de 22 días de navegación desde el puerto francés de Concarneau, llegó al país el último de los cuatro buques fabricados por la empresa francesa Naval Group y adquiridos por la Argentina a través del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) para ampliar las capacidades de vigilancia, control y defensa de los recursos marítimos nacionales.

En diálogo con Télam, el ministro de Defensa resaltó que la compra de este nuevo patrullero tiene "el objetivo de garantizar que en las 200 millas nuestras no haya pesca que no esté autorizada y que no haya ningún barco que no corresponda".

"Nosotros tenemos el control y vigilancia de nuestros territorios marítimos que son enormes, inmensos, y que por eso requiere que se incorporen medios también variados porque tenemos un escenario complejo y diverso", dijo Taiana.

En ese sentido, señaló que "debemos tener desde el rompehielos Irizar hasta estas naves ágiles".

El funcionario nacional manifestó que "esto es una muy buena noticia porque completa un ciclo, a pesar de que no sean épocas fáciles y por eso es una doble satisfacción".

Por su parte, el titular de la Armada, el almirante Julio Horacio Guardia, señaló que "esta verdadera política de Estado permitió incorporar cuatro unidades tecnológicamente modernas, que desde la afirmación del pabellón argentino patrullaron nuestros espacios marítimos".

En esa línea, precisó que "estos patrulleros contribuyen a realizar un salto cualitativo en el desarrollo de las operaciones del control del mar y salvaguarda de la vida en el mar".

En la recepción del buque estuvieron el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; el diputado nacional, Germán Martínez; el titular de Tandanor, Miguel Tudino; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Pale; y representantes de la empresa Naval Group.

El ministro, en tanto, en su cuenta de la red social Twitter, publicó después: "Bienvenido patrullero oceánico ARA 'Contraalmirante Cordero', cuarto buque adquirido a Francia para ampliar las capacidades de vigilancia, control y defensa de nuestros recursos marítimos nacionales".

Al respecto, el capitán de Fragata, Nicolás Leonardo Salinas, señaló que "al igual que las otras tres unidades previas, mandamos a la dotación a hacer cursos de operación y mantenimiento de las unidades".

Además, Salinas contó que "las otras tres naves -del mismo modelo que arribó hoy- ya llevan 150 días y casi 150 mil kilómetros recorridos sin ningún problema y por eso estamos muy contentos".

Entre estas unidades mencionadas están el ARA "Bouchard", recibido en febrero de 2020; el ARA "Piedrabuena", que llegó en junio de 2021; y el ARA "Storni", arribado en diciembre de ese mismo año. (Télam)