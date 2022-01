La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) convocó para el próximo martes a un acto que se realizará en forma presencial en la sede de la entidad, en el barrio porteño de Monserrat, al cumplirse 25 años del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas.

El encuentro está previsto para las 11, en la calle Venezuela 1433, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la consigna "No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad y no hay verdad sin memoria", la Asociación afirmó que también se realizarán actividades recordatorias en las diferentes provincias que serán comunicadas por sus redes sociales.

El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado hace el 25 de enero de 1997 en la localidad bonaerense de Pinamar, en un hecho perpetrado por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán y que conmocionó a la opinión pública de una Argentina que, en el ocaso de los ´90 y medio de la disputa política que envolvía al entonces presidente Carlos Menem con Eduardo Duhalde, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En la actualidad, familia y compañeros del trabajador de prensa que se desempeñaba en la revista Noticias (Editorial Perfil) luchan por mantener viva su memoria y deploran que todos los acusados por el crimen se encuentren en libertad.

Un año antes de su asesinato, Cabezas había logrado fotografiar al enigmático empresario propietario de la empresa OCA, durante la cobertura de verano que realizaba junto al periodista Gabriel Michi.

Los reporteros gráficos recordaron hoy en un comunicado que Cabezas "fue hallado esposado, con signos de haber sido brutalmente golpeado, con dos tiros en la cabeza, dentro de un auto calcinado en la localidad de General Madariaga".

También manifestaron que "gracias a la lucha que se llevó adelante desde Argra y el amplio apoyo de la sociedad" fue que la "investigación judicial pudo reconstruir y averiguar el modo en el que actuaron los responsables materiales e intelectuales del crimen".

"El tiempo dio la certeza de que el homicidio de Cabezas había sido un acto de amedrentamiento al periodismo independiente en su conjunto, a la sociedad, a sus dirigentes políticos y sociales comprometidos", aseguraron en el texto firmado por Eva Cabrera, presidenta de Argra; y Sebastián Vricella, su vicepresidente.

Del mismo modo, definieron que "desde ese momento, el crimen de José Luis Cabezas se transformó en un símbolo de lucha contra la impunidad". (Télam)