Argentina y Francia renovaron hoy sus “compromisos” en la lucha contra la desaparición forzada de personas, y pidieron al resto de los Estados que apoyen la resolución sobre esta temática que presentarán ambos países junto a Marruecos en las Naciones Unidades el próximo mes, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas que se conmemora hoy.

En ese contexto, Argentina y Francia emitieron una comunicación conjunta de sus cancilleres Santiago Cafiero y Catherine Colonna, en la cual coincidieron en renovar sus compromisos en la materia y además “continúan movilizadas por la universalización de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada".

MIRÁ TAMBIÉN Titular de municipales bonaerenses afirmó que intendentes de JxC tienen millones en plazos fijos

En un video publicado en el canal de Youtube de la Cancillería argentina, Cafiero sostuvo que “las desapariciones forzadas continúan siendo una realidad en todas las regiones del mundo”.

“Estas prácticas susceptibles de constituir crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, privan a los allegados de las personas desaparecidas de la posibilidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido e impiden que se haga justicia. Permiten a sus autores gozar de una impunidad inaceptable”, apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN Bullrich y Grindetti citan a intendentes bonaerenses para el viernes rumbo las elecciones generales

En el documento consensuado, “Argentina y Francia celebran la contribución de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos comprometidos en la lucha contra las desapariciones forzadas porque desempeñan un papel indispensable de alerta”.

Además, ambos países señalaron que estas organizaciones colaboran con “la recopilación de documentación de esos casos; de acompañamiento de las víctimas y de sus allegados; y animan a todos los Estados a respaldar la resolución sobre la lucha contra las desapariciones forzadas que Argentina y Francia, junto con Marruecos, presentarán en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre”.

A l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, la France 🇫🇷 et l'#Argentine 🇦🇷 réitèrent leur engagement commun et expriment leur pleine solidarité avec les victimes et leurs proches.

Por su parte, la canciller francesa sostuvo que “con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Forzada Desaparición, Francia y Argentina, que trabajan desde hace muchos años en la lucha contra estas desapariciones, reiterarán su compromiso y expresarán su plena solidaridad con la víctima y sus seres queridos”.

En ese sentido, remarcó que “hasta la fecha, 72 estados han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que entró en vigor hace más de 13 años”.

“Francia y Argentina continúan movilizadas por la universalización de la misma y saludan el hecho de que desde hace un año, en 2022, Cabo Verde, Corea del Sur, Finlandia y las Maldivas, la hayan ratificado”, resaltó.

Por último, ambos países manifestaron: “Animemos a todos los Estados a adherirse a la Convención para ponerla en vigor. Celebramos los trabajos del Comité y del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada o Involuntaria”, destacó. (Télam)