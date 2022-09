(Por Marina Jiménez Conde) El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) e integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, Manuel Gonçalves Granada, ponderó el rol del Estado en la campaña "Argentina te busca", al evaluar que se trata de una política pública que "amplía los mecanismos que fueron creados para la restitución de nietos" y otros casos de sustitución de identidad.

"Se han resuelto muchísimos más casos de robos de bebés que no tienen que ver con la última dictadura cívico militar. Se utilizaron los mismos mecanismos que se emplearon para restituir la identidad de los 130 nietas y nietos que recuperaron sus identidades gracias al trabajo de Abuelas", afirmó Gonçalves Granada en diálogo con Télam.

El referente explicó que el objetivo de la campaña "Argentina te busca" es "seguir fortaleciendo las políticas públicas en la búsqueda de los niños robados durante la dictadura", y a su vez, que "vayan ampliándose para otros casos de sustitución de identidad".

"Abarca no solo a los casos que tienen que ver con el período de la dictadura sino cualquier otro tipo de casos que también puedan plantear dudas sobre su identidad", añadió sobre la campaña.

"Argentina te busca" fue lanzada en octubre de 2021 y relanzada en marzo de este año por la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Horacio Pietragalla Corti, en articulación con la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Conadi, la Cancillería y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Gonçalves Granada resaltó que a partir de la campaña se hicieron jornadas de capacitación "en consulados y embajadas del exterior" para que si "una persona se presenta dudando de su identidad, en cualquier lugar del mundo se puedan canalizar" sus inquietudes.

"El nombre de la campaña es importante en el sentido que plantea que Argentina es un país que intenta resolver esos casos, otorgándole la misma posibilidad a cualquier persona. No importa dónde esté", resaltó Gonçalves Granada.

De esa manera, el secretario de la Conadi consideró a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como "pilares fundamentales", que lograron dar "respuestas a problemáticas que no tienen respuesta en la mayoría de los países".

"Es echar luz sobre lo que deja una dictadura que fue desapariciones, secuestros, torturas y vejámenes contra la humanidad", remarcó.

Además, sostuvo que la dictadura militar "se montó sobre algo que ya existía", en referencia al robo de bebés, y consideró que "después lo pergeñó de la peor manera, porque era perseguir y asesinar a la madre y al padre".

El funcionario valoró que "el Estado hable de derecho a la identidad", al resaltar que "visibiliza que el robo de bebés pasó en la dictadura, antes de la dictadura, y con posterioridad" al terrorismo de Estado.

Sobre la apropiación de niños, consideró que se trata de "una práctica delictiva que tiene cuestiones culturales, de aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, de gente que piensa 'Si esta mamá es pobre, mejor que el bebé se lo demos a otro'".

Si bien Gonçalves Granada reconoció que no existe un "número cuantificado", afirmó que "son alrededor de 2000" las consultas resueltas a partir de la creación de la Conadi, en 1992, de personas que buscaban su origen biológico sin conexión con el terrorismo de Estado.

"Muchas veces, las personas vienen dudando de su identidad y no saben que son adoptados. Hay adopciones que no tienen situaciones irregulares sino que se tramitaron y simplemente nunca se les contó la verdad de su origen a las personas que fueron acogidas en una determinada familia", afirmó sobre los casos más sencillos.

Ante esas situaciones, con "la ubicación del expediente de adopción se esclarece el origen biológico", explicó, pero aclaró que existen muchas otras posibilidades de resolución como la investigación documental y hasta inclusive la intervención del BNDG.

En ese sentido, reflexionó que hoy en día se cuenta con "una política integral que se fue desarrollando" y destacó que "todo lo que existe" en el Estado en materia de identidad "fue creado a demanda de Abuelas".

En ese proceso, "Abuelas planteó que la genética podía ayudar", recordó Gonçalves Granada, y remarcó que de esa manera se creó el BNDG en 1987.

Después, el Estado determinó la creación de la Conadi en 1992, organismo que preside Claudia Carlotto, para impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar.

"Esos son los resortes que van creándose dentro del Estado para que se pueda atender a la problemática de la identidad", agregó.

Preguntado por los períodos en los que aumentan las consultas, analizó que "cualquier tipo de hito" genera un crecimiento, como "cuando aparece un nieto" o a raíz de "noticias asociadas a la sentencia de un juicio" de lesa humanidad.

"Pero sobre todo con las campañas de difusión, hay respuestas", planteó Gonçalves Granada, y aseguró que desde que se implementó "Argentina te busca" se reciben consultas" que incluyen a "personas que están fuera del país".

En esa línea, confió que "constantemente estamos pensando campañas" y reflexionó que si bien que ese mensaje "no van a llegar a todos, va a llegar a algunas de las personas y entonces hay que ir buscando el mismo objetivo, de distintas maneras".

"En el 2020 todos los parámetros se modificaron", recordó sobre el impacto de la pandemia de la Covid-19, aunque destacó que hoy en día se recuperó "el promedio anual de presentaciones".

Manuel Gonçalves Granada fue recuperado por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo en 1997, luego de conocer el resultado de un estudio genético mediante el cual pudo conocer que era hijo de Ana María del Carmen Granada y Gastón Roberto José Gonçalves.

"Todavía no había campañas públicas, Abuelas no había podido sacar un spot en la televisión, como pasa ahora, y no había una visibilización masiva de esa búsqueda", analizó sobre su experiencia.

También contrastó que "es muy notoria la diferencia de esa época al presente, sobre todo a partir del 2003, cuando empiezan las políticas públicas de difusión y concientización social sobre el robo de bebés."

(Télam)