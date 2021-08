La Argentina manifestó hoy su "repudio" a la "nominación de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán", por parte del flamante presidente de ese país Ebrahim Raisi, y consideró que "constituye una afrenta a la Justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)" perpetrado en julio de 1994.

En un comunicado difundido hoy, la Cancillería señaló que "la Argentina expresa una vez más su más enérgica condena a la nominación de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán", en referencia a su postulación previa, cuando había sido nominado a ocupar el cargo de ministro de Defensa.

"La República Argentina manifiesta que la nueva nominación de Ahmad Vahidi a ocupar un cargo en el gobierno iraní, en este caso como ministro del Interior, constituye una afrenta a la Justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)", sostuvo el ministerio de Relaciones Exteriores

Bajo el título "Argentina repudia la designación de Ahmad Vahidi", la Cancillería detalló que lo hace de la misma manera que lo hizo en "el mes de agosto de 2009", cuando el iraní "fue nominado a ocupar el cargo de ministro de Defensa".

MIRÁ TAMBIÉN Quedó firme la condena a prisión perpetua de uno de los responsables de la Masacre de Trelew

"Su nominación para ocupar un cargo ministerial en Irán ha sido recibida con grave preocupación y merece la más enérgica condena del Gobierno de nuestro país”, se indicó en el comunicado emitido por la cartera que encabeza Felipe Solá.

Allí se recordó, además, que "Vahidi es reclamado por la Justicia argentina por haber tenido una participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado cometido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la AMIA y sobre él pesa una orden de captura internacional de Interpol".

Finalmente, la Cancillería señaló que "el Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes".

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), por su parte, también condenó y repudió “enérgicamente la designación” de Vahidi, a través de un comunicado difundido por la propia entidad.

MIRÁ TAMBIÉN El FdT mantiene su propuesta de debate pero Santilli prefiere esperar hasta después de las PASO

“El nombramiento efectuado por el recientemente elegido presidente de Irán resulta inadmisible y, tal cual lo expresó hoy la Cancillería argentina, mediante un comunicado que acompañamos, constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista”, señalaron desde la AMIA.

En el comunicado, recordaron que “Vahidi fue jefe de la Fuerza Quds, el brazo paramilitar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de ese país en el momento en que se perpetró el atentado del 18 de julio de 1994”.

Señalaron además que desde 2007 es “buscado por Interpol y pesan sobre él alertas rojas y pedidos de extradición para que declare en nuestro país”.

“En su búsqueda de Verdad y Justicia a lo largo de todos estos años, AMIA ha dedicado todos sus esfuerzos para lograr que se cumplan los pedidos de detención y ha instado a los países democráticos a cooperar de manera directa para lograr que los responsables comparezcan frente a los tribunales argentinos”, señalaron desde esa entidad.

“A más de 27 años del atentado contra su sede, AMIA vuelve a manifestar su firme reclamo para que los responsables sean juzgados, con las garantías constitucionales que ofrece la ley argentina”, remarcaron, al tiempo que sostuvieron que “resulta dolorosamente inaceptable” tener que “ver cómo los acusados de haber participado en un crimen de lesa humanidad, en el que 85 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas, siguen gozando de impunidad y, además, son recompensados con altos cargos políticos en su país”.

Sobre Vahimi pesa una alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional impulsado por primera vez en noviembre del 2006 por el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

También tienen circular roja de interpol el ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán, Moshen Rezai; el ex ministro de Inteligencia de ese país, Ali Fallahijan; el exagregado cultural en Argentins, Moshen Rabbani; el ex secretario de la embajada persa en Buenos Aires, Ahmad Asghari y el presunto cerebro del atentado Samuel Salman El Reda (o Salman Raouf Salman).

De acuerdo con la imputación fiscal elaborada en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman, Vahidi habría participado en una reunión en llevada a cabo en 1993 en la ciudad iraní de Mahshad en la que se habría planeado el ataque terrorista. (Télam)