El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, aseguró hoy que "en las próximas elecciones presidenciales está en juego la continuidad de varias obras públicas vitales" y consideró que "discutir si corresponde la intervención del Estado es como poner el carro adelante del caballo".

Arcioni brindó esas declaraciones esta tarde, a un mes de culminar la gestión de gobierno, en la presentación de un informe del ministro de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Gustavo Aguilera.

"Muchas obras sirven para integrar a pequeñas localidades, porque significa acercar a los pobladores de las comunidades lejanas de los centros poblados que de otra forma nadie haría porque no son obras que se repagan, son vecinos que tienen derechos a integrarse", sostuvo el mandatario provincial.

Puso el ejemplo las obras en materia de energía que "si no se hacen quedan aislados los pobladores, que no solo tienen derechos sino que también hacen una ocupación territorial del interior, o sea a la soberanía".

Para el gobernador chubutense "discutir si corresponde o no la intervención del Estado es como poner el carro adelante del caballo, porque si no hay Estado, no hay obras y si no hay obras, no hay pobladores que llenen el interior profundo de nuestra geografía".

En tanto, Aguilera detalló las inversiones que se realizaron en materia de obras públicas para infraestructura escolar, hospitalaria, mantenimiento de comisarías, rutas y tendido eléctrico.

"La subsecretaría de obras públicas ejecutó 662 refacciones de escuelas y hay 62 en ejecución con más de 3.300 millones de pesos de inversión", subrayó en una parte de su extenso informe.

En salud se ampliaron seis hospitales con más de 3.900 millones de pesos afectados porque "ningún privado invierte si la obra no tiene rentabilidad, por lo tanto si el estado no está eso significa que quedan pobladores sin respuesta y ciudadanos sin derechos", sostuvo el ministro.

En el mismo sentido, enumeró las obras en puertos, la construcción de viviendas tuteladas para pobladores de la tercera edad que "de otra forma no tendrían donde cobijarse después de trabajar toda la vida, muchos de ellos en las condiciones límite que ofrece la vida en el campo".

Aseguró que "quedaron sentadas las bases" para avanzar en un proyecto de integración energética porque "Chubut tiene 24 localidades con generación aisladas, es decir que no están conectadas a una red" y se abastecen con generadores a gasoil. (Télam)