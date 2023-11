El Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, brindó hoy un informe de gestión en materia de Salud, en coincidencia con los seis años ininterrumpidos que cumple al frente del ejecutivo chubutense, tarea que comenzó el 1 de noviembre de 2017, al día siguiente del fallecimiento de su antecesor, Mario Das Neves, cuyo período completó y luego fue reelecto.

El mandatario provincial agradeció a todos los ministros "del primero al último" que estuvieron al frente de la cartera sanitaria en la que "se enfrentó el brote de hantavirus primero y luego la pandemia de Covid que fue una prueba para todo el sistema", según expresó.

También agradeció al próximo titular de la cartera sanitaria, Sergio Wisky, nominado por el futuro gobernador Ignacio Torres (PRO), por "compartir este momento de informe de una gestión que él deberá continuar porque seguramente tendrá su propia política pero hay un camino trazado".

"Fueron tiempos muy duros los que nos tocó enfrentar durante la pandemia, en la que no faltaron los que se dedicaron a criticar, pero nosotros seguimos adelante con templanza porque la política es eso, buscar soluciones para que el otro viva mejor y no estar en una constante pelea que no conduce a nada", reseñó Arcioni a 40 días de terminar su mandato.

El gobernador valoró las inversiones que se hicieron en materia hospitalaria, de adquisición de ambulancias y los planes de capacitación, con un especial agradecimiento a las autoridades nacionales que "siempre estuvieron para dar una mano".

Previo a las palabras del gobernador, la ministro Miryam Monasterolo estimó en más de 6.500 millones de pesos lo invertido en materia hospitalaria para dotar de infraestructura tanto a los centros de complejidad como a los puestos sanitarios distribuidos en todos los pueblos del distrito.

La funcionaria se definió como "militante de la agrupación Ramón Carrillo" que tiene como premisa que donde hay un poblador debe estar el sistema de salud para asistirlo.

Monasterolo describió las dificultades durante la pandemia e hizo especial hincapié en "las políticas de integración" implementadas "para hacer efectivo el cupo trans y de discapacidad".

"No fue fácil, ni para ellos ni para nosotros, porque hay muchas barreras que derribar, pero lo logramos y hoy hay 24 trabajadores por el cupo de discapacidad y 14 del colectivo trans, pero hay que seguir incorporando y aprendiendo", sostuvo. (Télam)