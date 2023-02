El jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, dijo hoy que no hay "mucha diferencia" en las mediciones entre los posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos para las elecciones de este año y aseguró que, si el presidente Alberto Fernández le preguntara, lo alentaría a postularse para competir por su reelección.

"Si me preguntara a mí, yo le diría a Alberto que se presente a la reelección", afirmó hoy el funcionario en diálogo con la radio online FutuRöck.

Consultado sobre la dinámica interna del Frente de Todos de cara a los comicios de este año, el exCEO de Syngenta y actual funcionario consideró "oportuna la convocatoria a la mesa" política que se reunirá mañana, "en un momento en el que se empieza a definir una estrategia y hay que acordar un montón de mensajes".

En ese sentido, dijo que en otros frentes electorales hay "posiciones muy distintas" y consideró que habría que evitar esa situación dentro del oficialismo.

Sobre los eventuales postulantes presidenciales, afirmó no haber mirado muchas encuestas en los últimos días, pero dijo que tiene la sensación de que, "con la excepción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es quien más mide, no sólo dentro del FDT sino dentro del abanico de la política", no cree "que haya mucha diferencia entre candidatos".

Luego resaltó la gestión de Alberto Fernández y afirmó que "hay que mirar con cierta perspectiva, habiendo heredado el país que heredó, y habiendo podido transcurrir una pandemia y una guerra feroces en términos de cómo pega en la coyuntura".

Antonio Aracre

"Pudimos crecer en dos de los tres años, bajar el desempleo, el endeudamiento sobre el PBI es menor. Hay cosas para mejorar; la inflación es una y el poder adquisitivo del salario es otra, pero hay que mirar el vaso medio lleno", opinó.

Respecto al alza de los precios, dijo que "la inflación está mostrando una resiliencia, en este caso, negativa" y apuntó contra los fenómenos coyunturales y contra el problema estructural.

Entre los segundos señaló "la efervescencia de los paquetes turísticos que este año están a full", la sequía y su impacto sobre los alimentos, el sinceramiento de las tarifas.

Por otra parte, recordó que, al asumir el actual gobierno, "el país estaba en default, no había acceso al crédito en lo absoluto y a los tres meses apareció la pandemia con la necesidad de ayudar a la gente con el IFE y el ATP".

"Eso hubo que hacerlo con emisión, no había otra forma de hacerlo en la Argentina. Otros países pudieron endeudarse. Es obvio que hay una masa de dinero circulando que vos no podés quitar de un momento para el otro sin generar una mega recesión", afirmó y pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio que digan cuáles son las consecuencias de la política de shock que proponen.

Respecto del déficit fiscal, estimó que una forma de achicarlo considerablemente sería con una reforma tributaria progresiva que no es "necesariamente un nuevo impuesto" sino que se recauden mejor los existentes. (Télam)