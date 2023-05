La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, reiteró hoy su decisión de presentarse como candidata a intendenta de San Carlos de Bariloche para las elecciones del próximo 3 de septiembre y confirmó que no participará de comicios internos en el oficialismo provincial, Juntos Somos Río Negro (JSRN).

Carreras se pronunció en ese se sentido al hablar con la prensa en la inauguración que se hizo esta mañana en la capital rionegrina del "Hogar Refugio Viedma", que tendrá como fin acompañar a personas en situación de calle.

"Es muy bueno que muchos queramos comprometernos en la desafiante tarea de ser intendente de una ciudad", expresó la mandataria rionegrina.

Carreras sostuvo que "vamos a seguir dialogando en el marco de Juntos Somos Río Negro en la búsqueda de acuerdo. Se está dialogando mucho y muy bien" y aseguró que "el resultado dependerá de todos".

"Veremos, pero a mi casa no me voy, salvo que me ganen. Yo voy a ser candidata", remarcó la gobernadora.

El oficialismo provincial presidido por el senador nacional y gobernador electo, Alberto Weretilneck, confirmó que dirimirá su candidato para las elecciones municipales de Bariloche del 3 de septiembre a través de una interna.

Según adelantaron fuentes partidarias, la interna se realizará el domingo 2 de julio.

Consultada sobre las internas en Juntos Somos Río Negro, Carreras manifestó: "No voy a competir en internas" y adelantó en que "ya está armando listas" y que "hay muy buena predisposición".

La gobernadora rionegrina dijo que encabezará una lista consensuada y aclaró que se retiraría "si existe la inscripción de otra propuesta por JSRN, con elecciones internas fijadas para el 2 de julio".

Sin acuerdo, JSRN tiene al menos tres candidatos que manifestaron sus intenciones de competir para la intendencia de la ciudad, que concentra al 18% de los electores provinciales.

Inicialmente, la candidatura del oficialismo se centraba en el diputado nacional Agustín Domingo.

También habrá un representante del actual intendente Gustavo Gennuso, quien no tiene posibilidad de reelección, entre los que se destacan la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari.

Otro de los nombres que suena para competir es el del ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri.

(Télam)