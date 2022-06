Una de las querellas de familiares de tripulantes de submarino ARA San Juan planteó hoy la recusación del fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, que en esta causa pidió que se anule el procesamiento del expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal y en otra reclamó que se lo deje de investigar para no socavar la investidura del exmandatario.

La recusación fue presentada por la querella que representa la abogada Valeria Carreras en el marco del expediente en el que Macri fue procesado por espionaje ilegal, fallo que se encuentra ahora bajo revisión de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal porteña.

"La recusación se funda en la existencia de razones legítimas para considerar que existen circunstancias suficientes que, por su gravedad, afectan los principios de objetividad, legalidad y imparcialidad del Agente del Ministerio Público que pretendo apartar", sostuvo la abogada Carreras en el escrito al que accedió Télam.

La letrada citó un dictamen que presentó Agüero Iturbe la semana pasada en la causa en la que debían investigarse las reuniones que el expresidente mantuvo con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, donde el fiscal sostuvo que no había elementos para sospechar que en esas reuniones se hubiese influido de forma indebida a los magistrados.

"Podemos probar desde esta querella, que el fiscal José Luis Agüero Iturbe dictaminó y dictamina e incluso dictaminará en cualquier causa que involucre al ex presidente Mauricio Macri, a favor del reo. No lo dice esta querella, no es producto de hipótesis, surge de la confesión del fiscal, quien dejó por escrito cuál es su temperamento, cuál será su temperamento, en casos donde esté en jaque el ex presidente de la Nación Mauricio Macri", enfatizó la abogada.

Para sostener su afirmación, Carreras citó el párrafo del dictamen presentado por el fiscal en la causa por las reuniones de Macri con los jueces, donde Agüero Iturbe postuló que esa pesquisa no debía continuar porque "socavar la investidura de un ex mandatario, en este contexto, es derruir la estructura republicana y la división de poderes".

En la causa por el presunto espionaje ilegal, Agüero Iturbe ya había dictaminado antes por la nulidad del procesamiento del expresidente y había sugerido que se le volviera a tomar declaración indagatoria porque, a su criterio, el juez federal de Dolores lo había procesado por hechos distintos a los que se le habían imputados.

Macri está procesado en esta causa desde el 1 de diciembre pasado y el expediente se encuentra en manos del juez Julián Ercolini, desde que pasó de Dolores a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

(Télam)