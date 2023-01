(Por Marina Jiménez Conde) La abogada que representa a la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan, Valeria Carreras, consideró que una eventual ratificación de la Cámara Federal de Casación del sobreseimiento dictado al expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal dejaría expuesto un "entramado de favores legales" para con el exmandatario.

La letrada afirmó además que existen "múltiples causales" por las cuales debería ser recusado el juez Carlos Mahiques, integrante de ese tribunal que debe resolver, tras la feria judicial, la situación procesal de Macri en esta causa.

En diálogo con Télam, Carreras señaló que tanto el fallo por el espionaje a familiares de los submarinistas como la resolución de la recusación de Mahiques se tratarán en febrero, y evaluó que el expresidente "está muy apurado" para que quede firme la sentencia en su favor dictado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal porteña.

Tras el receso veraniego, la Sala II de Casación, conformada por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, debe determinar si su tercer integrante, Carlos Mahiques, seguirá interviniendo en el proceso.

Luego el tribunal deberá fijar audiencia para escuchar a las partes pronunciarse sobre el sobreseimiento, y finalmente determinará si deja firme la resolución de la Cámara Federal porteña.

El 15 de julio de 2022, el expresidente y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron sobreseídos en un fallo que interpretó que "la recolección de información tuvo su razón de ser y se encontró justificada por riesgos que son inherentes a la protección presidencial y/o la seguridad interior".

Carreras afirmó que ese falló "no negó el espionaje, no negó las fotos, no negó los reportes, no negó nada" y calificó esa sentencia como "algo gravísimo" porque equiparó a las madres y viudas de los marinos del submarino hundido con "terroristas".

Además, la abogada confesó que no tiene "ningún tipo de esperanza en este fuero de la ciudad de Buenos Aires, que tiene su base en los tribunales federales de Comodoro Py".

"Vamos a ver qué hacen para justificar el sobreseimiento. Ahí es donde van a quedar expuestos con ese entramado que tienen. Ya no solamente de viajes, sino de favores legales al por mayor", afirmó la abogada.

De esa manera se refirió al viaje que un grupo de magistrados -entre los que se encontraba Mahiques- y funcionarios porteños, empresarios de medios y un exagente de la AFI hicieron en octubre pasado a Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que están en conflicto con la Justicia argentina.

Desde que el juez federal Martín Bava abrió la investigación en 2021, Carreras recusó a Mahiques en cuatro oportunidades, y las tres primeras fueron "rechazadas con un simple no".

Pero en el último pedido --realizado luego del conocimiento público que tomaron los supuestos chats entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, y el grupo de jueces que viajaron al Lago Escondido--, los camaristas Ledesma y Yacobucci "hicieron lugar a que (Mahiques) tenga que contestar".

En la presentación, a la cual Télam tuvo acceso, la letrada le pidió al juez que "por decoro" y tras el "escandaloso viaje al Lago Escondido" se aparte de la causa al juez.

En la contestación que ofreció, el camarista apuntó directamente a Carreras y señaló: "La representante de una de las querellas -sin siquiera fundar su reclamo en norma alguna-, con tono admonitorio y desde un pedestal de superioridad moral que nadie le reconoce, se permite dar consejos y se solaza en apostrofarme bajo la inspiración de ese 'vómito de la mediocridad' (Nietzsche dixit) que exuda cierto 'periodismo' amarillo".

Ante esa repuesta, Carreras amplió el pedido y denunció que el magistrado "se ha ensañado con esta querella específicamente" y señaló los "violentos términos" con los que se expresó en su contestación.

"Ledesma y Yacobucci adujeron el pasado 30 de diciembre que no podían decidir sobre esta recusación y solicitaron que haya un tercer juez" para evaluar la situación de Mahiques.

En consecuencia se recurrió a un sorteo que determinó que sea el juez Diego Barrotaveña el tercer integrante del tribunal que decidirá en febrero si Mahiques sigue en la causa o no.

Carreras explicó que, además de figurar en los chats sobre Lago Escondido que son atribuidos a D'Alessandro, Mahiques fue funcionario del Gobierno bonaerense que encabezó María Eugenia Vidal.

La letrada recordó que el actual camarista obtuvo ese nombramiento por decisión del expresidente Macri.

En diciembre pasado, la madre de uno de los tripulantes del ARA San Juan había presentado una denuncia contra Mahiques, con el patrocinio de Carreras, por supuesta "falsedad ideológica", dado que la fecha en la que figura viajando al Lago Escondido coincide con la firma de una sentencia.

"¿Entonces estaba en Lago Escondido o firmando sentencias? Eso es falsedad ideológica porque él no estaba" en Buenos Aires, advirtió Carreras.

Explicó que la madre del tripulante Jorge Luis Mealla decidió radicar la denuncia porque consideró que el juez "debe ser sancionado más allá si es recusado o no".

Carreras lamentó que esta denuncia haya recaído sobre el juez Ariel Lijo, quien según la abogada, está nombrado también en los chats del viaje al Lago Escondido, aunque no participó de ese periplo a las tierras que ocupa Lewis. (Télam)