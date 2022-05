El expresidente Mauricio Macri y el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su Gobierno, Gustavo Arribas, solicitaron hoy autorización judicial para poder viajar al exterior en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino hundido ARA San Juan, en la que ambos se encuentras procesados con prohibición de salir del país.

Macri pidió autorización para permanecer fuera de la Argentina entre el 10 y el 15 de mayo, mientras que Arribas pidió permiso para salir del país desde el 12 de mayo hasta el 19 de junio, según confirmaron a Télam fuentes con acceso al expediente.

Las presentaciones de ambos imputados tienen una diferencia no menor: mientras que Arribas informa en su escrito el destino del viaje (Uruguay, Brasil y eventualmente Emiratos Árabes), Macri logró el aval judicial para presentar esa información de modo reservada y fuera del control de las partes.

“Vengo a informar la necesidad del Sr. Mauricio Macri de realizar un viaje fuera del país del 10 al 15 de mayo de 2022, ambos inclusive. Asumimos el compromiso de informar el regreso de mi asistido, a través de un escrito firmado por él, dentro de las 48 horas hábiles de concretado su regreso”, sostuvo el abogado Pablo Lanusse en el escrito que le presentó al juez Julián Ercolini.

Arribas, por su parte, solicitó que lo “autorice a salir del país entre el 12 de mayo de 2022 y el 19 de junio de 2022, con destino al departamento de Maldonado de la República Oriental del Uruguay y a la ciudad de San Pablo de la República Federativa de Brasil, de acuerdo con el itinerario que surge de las reservas de vuelo que se adjuntan en el anexo”.

“El viaje obedece a mi propósito de mantener los vínculos familiares -con mi mujer y mi hija, quienes residen en Brasil y con mis restantes hijos, quienes viven en Uruguay-, como así también a la necesidad de gestionar la actividad comercial que desarrollo en territorio brasileño, conforme lo ya expuesto y acreditado en escritos anteriores”, detalló.

“Asimismo, hago saber al tribunal que es posible que, en el ínterin, deba trasladarme por cuestiones laborales a los Emiratos Árabes Unidos, tal como lo he hecho en ocasiones previas. Aun cuando, oportunamente, habré de tramitar ante V.S. la autorización pertinente, solicito que se me autorice, por esta vez, a conservar el pasaporte, a los efectos de facilitar la tarea del tribunal y de esta parte”, solicitó Arribas en el escrito presentado ante el juez Julián Ercolini.

La abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del submarino San Juan, sostuvo que “no pueden seguir autorizándose viajes sin verificar la procedencia de los documentos y destinos”.

“Nos vamos a oponer en ambos casos a las autorizaciones fundadamente en el caso de Macri porque no ha probado arraigo laboral y en el caso de Arribas por perder control jurisdiccional”, enfatizó la letrada ante la consulta de esta agencia. (Télam)