El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, consideró hoy que es "gravísima la acusación y gravísimo" que Mauricio Macri no se haya presentado esta semana a brindar declaración indagatoria en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan que se sigue en los tribunales federales de Dolores.

"Lo de Macri es gravísimo, gravísima la acusación y gravísimo que él no se presente, no solo por por no atenerse a un proceso judicial, cosa que nosotros siempre respetamos pese a los abusos, sino porque sería esclarecedora su palabra para el conjunto de la sociedad en algo tan grave", dijo hoy el ministro bonaerense en declaraciones a El Destape Radio.

Larroque señaló que la oportunidad de declarar "no solo sería bueno" para el expresidente sino también para que "pueda explicar también para al conjunto de la sociedad, que se horroriza frente a la aberración de que hayan sido espiados familiares de lasa víctimas del Ara San Juan".

Ante la negativa del exmandatario a presentarse a declarar en la investigación por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, el juez federal subrogante de Dolores Martin Bava resolvió convocarlo para el 28 de octubre a las 12 del mediodía.

Se trata de la tercera fecha que le fija luego de que Macri no se presentara el 7 de octubre, porque estaba fuera del país, ni durante el miércoles último, cuando, en cambio, decidió recusar al magistrado que instruye el expediente a través de un escrito. (Télam)