La Legislatura jujeña aprobó hoy, con los votos del bloque mayoritario del Frente Cambia Jujuy, un cuestionado régimen especial de retiro voluntario para los trabajadores del exBanco de Desarrollo de la provincia, en proceso de disolución y liquidación desde fines de agosto.

En el marco de la cuarta sesión especial del año, la aprobación del proyecto se dio ante la negativa del resto de los bloques y la decisión del Frente de Todos – Partido Justicialista en retirarse del recinto, al cuestionar que se imponen condiciones "absolutamente desfavorables" para los trabajadores.

El pasado 26 de agosto los diputados oficialistas impusieron su mayoría para la sanción de la ley que permitió iniciar la disolución y liquidación del Banco de Desarrollo de Jujuy, pese a que legisladores de la oposición bregaron por la continuidad de funcionamiento de la entidad, en operaciones desde 1972.

En ese marco es que se avanzó ahora en un régimen especial de retiros voluntarios, que apunta a los trabajadores con más de 30 años de antigüedad sea cual fuere la edad que tengan, según explicó, como miembro informante, el diputado de la UCR Guido Luna.

Agregó que se prevé que por "tres próximos años perciban el 60% del haber mensual neto habitual" y "a partir de los años subsiguientes el 50% del mismo", actualizándose la compensación económica "conforme los incrementos salariales que se otorguen a la administración pública provincial".

Al respecto, desde el Frente de Todos – PJ, la diputada Mariela Ferreyra, criticó que el régimen es "absolutamente desfavorable para los empleados" y "deja bastantes dudas, ya que la provincia cuenta con una ley de retiros voluntarios" y ya "hay personal acogido a la misma".

En ese marco, puso en análisis la existencia de un profesional de 68 años de edad que "hace tan solo tres años ingresó al banco con un cargo gerencial y con un costo laboral de 610 mil pesos".

"Las condiciones son: se retira gozando el 60% de los haberes con el convenio colectivo bancario, se le pagan todos los aportes y contribuciones, cobra aguinaldo, bono bancario, etc. Todo esto no lo van a cobrar los empleados que se retiren hoy con la nueva ley", acotó Ferreya, al marcar que "no se entiende el porqué de tanta falta de equidad".

Finalmente, al igual que otros legisladores, criticó duramente que hoy tomaron conocimiento de una nota del Gobernador Gerardo Morales, dirigida al secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, con fecha de ayer, donde manifiesta la designación de un ministro local para iniciar trámites para que el Banco de Desarrollo se constituya ahora como entidad financiera.

"Cómo es que, si ya hay una ley de disolución de la institución, vamos a iniciar los trámites para que sea banco. Tampoco se entendería el por qué del tratamiento de la ley de retiros voluntarios", resumió la legisladora al exponer las contradicciones existentes.

Desde la Izquierda, la diputada Natalia Morales, señaló que el proyecto del régimen de retiros voluntarios no fue discutido en comisiones, por lo que criticó que "se accione con imposiciones, de manera arbitraria y atacando los derechos adquiridos de los trabajadores".

A la par, reprochó que no se escuche a los mismos, quienes se encontraban manifestándose en las afueras de la Legislatura y vienen de protagonizar una serie de movilizaciones en las últimas semanas.

Del Bloque oficialista, el diputado Alberto Bernis, al cerrar el debate solo avanzó en indicar que el régimen responde a generar "garantías" para los trabajadores y que los retiros "no son una imposición".

En tanto, de la nota solo aclaró que surgió "en función de un compromiso con Sergio Palazzo", pero que está "más allá del proceso de disolución que hay que continuar y por eso la ley de retiros voluntarios". (Télam)