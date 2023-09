Referentes de distintos sectores del peronismo, 13 gobernadores, dirigentes sindicales y de movimientos sociales manifestaron hoy el apoyo a la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, por Unión por la Patria y remarcaron que en esta etapa de la campaña para las elecciones de octubre "hay que contarle a la gente el país que queremos, con propuestas coherentes y aplicables sin ajuste y más dolor para la sociedad".

En declaraciones a Télam se pronunciaron ese sentido el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el triunviro de la CGT, Héctor Daer; el referente del Movimiento Evita, Fernando 'Chino' Navarro y la esposa de Massa, la directora de Aysa, Malena Galmarini.

En el trayecto de los 300 metros que separan el Teatro Mercedes Sosa de la Casa Histórica de la Independencia, en el centro de la capital tucumana, Galmarini sostuvo que este relanzamiento "significa que volvemos a caminar las calles, que volvemos a abrazar a nuestras vecinas y a nuestros vecinos".

"Los tucumanos nos brindaron una fiesta y se los ve contentos, lo que emociona. Uno los ve y siente que hacía falta volver a tener una esperanza, volver a tener a una persona que nos diga que las cosas pueden suceder si nos sentamos y hacemos que sucedan", agregó.

Galmarini sostuvo que el mensaje en esta etapa de la campaña debe ser que "nosotros sabemos que tenemos problemas, que sabemos que la Argentina no anda bien, que hay gente que no la está pasando bien, pero que es con más democracia, que es con modernización del Estado, y con crecimiento económico y distribución del ingreso que se sale de la crisis".

"No se pueden resolver los problemas con aquellos que no conocen, con aquellos que no saben, con aquellos que no aman la política, la cosa pública, que aunque hoy parezca que nada puede estar peor, yo puedo asegurarles que sí pueden pasar cosas peores y que entonces es una responsabilidad de todos y de todas hacer que la Argentina esté mejor para que todos tengamos un mejor vivir", apuntó.

Taiana marcó la importancia de que el acto se haya realizado en Tucumán, porque "el norte argentino es un lugar que ha sido tradicionalmente postergado, pero ahora está teniendo una serie de potencialidades debido a que este Gobierno ha buscado apoyarlo".

El ministro de Defensa advirtió que "el oficialismo puede tener un resultado electoral en las generales muchísimo más favorable del que tuvimos en las PASO, pero eso hay que organizarlo, movilizarlo, impulsarlo y reunirse".

También consideró que "hay que tener un mensaje claro para la gente que no fue a votar, que creemos que muchos de ellos que no fueron, son votos cercanos al peronismo, que están un poco desencantados. Les pedimos que nos vuelvan a acompañar".

Magario planteó que tanto los que concurrieron a votar en las PASO como a los que no lo hicieron que "fundamentalmente hay que pensar el país que necesitamos en los próximos años".

La vicegobernadora bonaerense aseguró que "va a ser una Argentina distinta a partir del año que viene. Todos los indicadores macroeconómicos nos dicen que vamos a ir recuperándonos. Lo que hay que recuperar es el trabajo y su salario. Hay que hablar de la inflación y fundamentalmente hay que bajar esta inflación".

"Massa es el único candidato posible para que esta Argentina salga adelante. Esto lo tenemos claro quienes venimos del peronismo pero que además hemos atravesado distintas circunstancias de la Argentina y hemos atravesado los tiempos más difíciles", señaló Magario.

El gobernador Raúl Jalil sostuvo que el acto en Tucumán "es un punto de inflexión en lo que es nuestra campaña de cara al 22 de octubre para que Sergio sea nuestro presidente".

"Estamos trabajando con una agenda de cara a la gente desde el único espacio político que tiene una mirada hacia el norte argentino", añadió.

Daer destacó que en este relanzamiento "se dio una muestra de todo el peronismo unido, los gobernadores, los dirigentes sindicales, todos los que tienen territorio y emotivamente sentimos que es el despegue de la nueva campaña".

"Hay que hablar con la gente y generar debate político y esclarecer al pueblo argentino de lo que está en juego, que es un proyecto de país y que son los derechos de los trabajadores, es el futuro de la Argentina para nuestros hijos y para nuestros nietos lo que está en juego en estas elecciones", afirmó.

Navarro sostuvo que "lo importante de cara a octubre es reconocer, escuchar a nuestro pueblo porque hay críticas válidas y trabajar para resolverlas y se resuelven sobre el metro cuadrado, sobre el terreno, peleando para bajar la inflación, poniendo recursos para más consumo" y "simultáneamente aumentar el salario, el poder adquisitivo, diciendo la verdad".

El referente del Movimiento Evita aseguró que "hay que plantear que el 10 de diciembre con Massa presidente no hay ajuste, no se destruye el Estado, no hay motosierra, no hay gritos, no hay odio, sino un llamado a la unidad nacional para reconstruir la Argentina".

En el recorrido a pie de esos 300 metros, los dirigentes fueron requeridos por la militancia para tomarse fotos, especialmente Massa, que estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner; el ministro del Interior y candidato a senador nacional, Eduardo 'Wado' de Pedro; Galmarini y Magario.

Durante el encuentro con dirigentes del NOA y luego en el acto en el hipódromo estuvieron los gobernadores: Juan Manzur (Tucumán); Kicillof (Buenos Aires), Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

También participaron los ministros: Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Raquel 'Kelly' Kismer de Olmos (Trabajo) y Jaime Perczyk (Educación); el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, entre otros.

Entre las decenas de diputados nacionales, se destacaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el jefe de bloque del oficialismo en Diputados, Germán Martínez, y los del Senado: Claudia Ledesma de Zamora, presidente provisional; y los jefes de bloque Juliana Di Tullio y José Mayans. (Télam)