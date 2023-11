El apoderado del Partido Justicialista (PJ), Ulises 'Coco' Giménez, afirmó hoy que "hablar de fraude es una barbaridad" en el marco de un sistema electoral que "es buenísimo" y pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) que no pretendan "horadar la credibilidad" del mismo porque "no es sano para la democracia".

Se refirió de esta manera a los comicios en la ciudad de La Plata, en donde Julio Alak (Unión por la Patria, UxP) se consagró ganador frente a Julio Garro (JxC).

Giménez, que es abogado y secretario Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, explicó en una entrevista con Télam que desde ese espacio están "muy contentos no sólo por el triunfo contundente del ministro de Justicia sino por la transparencia con que se desarrolló todo el proceso".

"Fuimos muy abiertos respecto de las aperturas pedidas por los apoderados de JxC", contó a esta agencia el funcionario y resaltó que recibió una indicación expresa por parte del gobernador Axel Kicillof y del ministro Julio Alak "para que no nos opusiéramos a las aperturas".

Resaltó que se llevó a cabo la apertura de 79 urnas con el aval el peronismo porque esa fuerza "deseaba darle la transparencia suficiente al proceso para que los vecinos se queden tranquilos que se respetaba lo que había decidido la ciudadanía".

"Era sano que abrieran lo que quisieran", reflexionó el apoderado pero resaltó: "Dicho esto, quiero aclarar que las aperturas son excepcionales porque el sistema electoral es insospechado".

En ese sentido, graficó que "al ser tan artesanal, tiene varias etapas de control: cada fiscal partidario contó los votos y firmó el acta el día de la elección; en el escrutinio definitivo que se llevó a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, cotejaron la actas y dieron su conformidad; y ayer -en un tercer control- se hizo la apertura de urnas, para los casos en que las actas no permiten verificar lo que pasó el día del comicio".

Giménez enfatizó: "Se hizo todo, se cumplieron todos esos pasos y se abrieron 79 urnas y el resultado es que Julio Alak es el nuevo intendente" y cuestionó el hecho de que el macrismo ahora "busque horadar la credibilidad de todo el sistema electoral".

"Hubo mucha repercusión por las dos urnas sin boletas. Soy apoderado del PJ desde 1992 y no es infrecuente que aparezcan urnas sin boletas. Pasa en todas las elecciones, mucho más de lo que se cree", explicó.

En ese marco, planteó que ello ocurre porque en muchos casos algunas de las 95.000 autoridades de mesa que se convoca para cada comicio, "cuenta los votos, los consignan en la planilla del acta, la firman los fiscales y el presidente pero tiran las boletas por error".

"Pasó siempre y siempre se dieron como validas. Hay algo que la gente no sabe y que es preciso explicar: para el Código Electoral es más importante el acta que la boleta, porque refleja lo que dice la autoridad electoral del momento, que es el presidente de mesa que oficia casi como un escribano", ejemplificó el letrado.

El apoderado remarcó que, incluso, "una de las causales de nulidad planteadas en el Código Electoral es que las actas sean defectuosas, pero no cuando faltan boletas" e insistió: "es más importante el acta que la boleta y el escrutinio se hace por control de actas".

"Las urnas se llevan para resguardo, pero la apertura es la última instancia", contó y estimó que "no se puede permitir que ningún comicio sea sospechado porque no nos gusta el resultado, ya que eso no es sano ni bueno para la democracia".

Para Ulises Gímenez, "no es serio pedir abrir todas las urnas", como hizo anoche Garro; y evaluó que se trata de un pedido "exorbitante" porque, generalmente, los apoderados estudian todas las actas de un distrito, ven en qué lugares se pueden recuperar en base a posibles fallas en las actas y sólo solicitan la apertura de algunas.

"Repudio enérgicamente que algunos dirigentes opositores estén hablando de fraude. Es una barbaridad. No se puede sospechar de este sistema electoral. Hemos ganado elecciones por 10 votos y hemos perdido por tres o cuatro, y nunca dijimos que el sistema electoral es fraudulento", reflexionó el apoderado.

Sostuvo que "el sistema electoral es buenísimo e insospechado" y destacó "la seriedad con que trabajan los funcionarios electorales", así como "el trabajo extraordinario de los jueces Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla" y de la Junta Electoral de la provincia.

"Me ofende como apoderado, pero sobre todo como ciudadano que se sospeche del sistema" y se mostró confiado en que "no habrá variaciones" en la Cámara Nacional Electoral si Garro apela lo resuelto anoche por la justicia electoral bonaerense ya que "el fallo es impecable".

(Télam)