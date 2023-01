Frente a la Casa de Gobierno de La Rioja aparecieron carteles con gigantografías de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la provincia gobernada por Ricardo Quintela, uno de los aliados de Alberto Fernández en el juicio político que impulsó el Presidente. El mandatario provincial viene de criticar en duros términos a los magistrados al decir que no le "merecen el menor de los respetos" y que por eso no les hará caso ni acataría "un fallo de ellos": "Si quieren venir a buscarnos, que nos vengan a buscar, no me interesa lo que ellos digan". Las impresiones fueron capturadas por el periodista Eduardo Germán y se observa las caras de los integrantes del Tribunal Supremo: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que preside el cuerpo. La imagen de cada integrante de la Corte describe su nombre completo, un detalle de cada uno y todos finalizan con la frase: "¡Juicio político! En defensa de la patria y el federalismo"

Además, se instaló un gazebo con el objetivo de recolectar firmas que respalden el proyecto de juicio político que impulsa la Casa Rosada y que fue respaldado por gobernadores aliados. GD/MG/SPC NA