El jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, renunció a su cargo con el objetivo de "desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados", luego de que el dólar blue alcanzó un nuevo récord nominal y cerró en promedio a $418 en la punta vendedora. "A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata", publicó Aracre, quien había asumido en el cargo el pasado 1 de febrero. En su cuenta de la red social Twitter, precisó: "Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite". Según supo Noticias Argentinas, el ahora ex funcionario nacional le comunicó su decisión al jefe de Estado previo a que su determinación tomara estado público. Horas después de su renuncia, el Presidente le agradeció por su "valiosa participación" en el Gobierno a través de las redes sociales y completó: "Sé que ambos soñamos con un país más justo y seguiremos trabajando para conseguirlo". La renuncia de Aracre se generó luego de una serie de rumores acerca de que el ex CEO de Syngenta podía reemplazar al actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, los cuales fueron desmentidos por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de sus redes sociales. El desembarco del empresario en el Gabinete nacional había sido anunciado los primeros días de enero de este año, pero se hizo efectivo la primeros días del pasado mes de febrero. "Arrancando mi primer día en la Rosada. Orgulloso de servir a mi patria y agradecido con el presidente Alberto Fernández por esta oportunidad que me da para seguir apoyando la agenda de crecimiento económico de la Argentina y combatir el flagelo de la creciente desigualdad social", había publicado Aracre en sus redes sociales el pasado 1 de febrero, tras reemplazar en el cargo a Julián Leunda. La salida de Leunda se produjo el pasado 6 de diciembre, cuando el entonces funcionario nacional quedó envuelto en una polémica por ser mencionado en un supuesto chat de jueces, funcionarios y empresarios que hicieron un viaje conjunto a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido. MD/GAM NA