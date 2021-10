Los distintos candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, que debatirán esta noche, expresaron a lo largo de la campaña proselitista las propuestas que pretenden impulsarán desde el Congreso para el distrito y el país.

La postulante de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal, puso el énfasis durante su campaña en la recuperación educativa y comercial pospandemia, y respaldó el plan del gobierno porteño para incrementar las viviendas residenciales en la zona del microcentro porteño.

Vidal, antes y después de las PASO, viene llevando adelante una campaña de “bajo perfil”, con visitas a comerciantes, estudiantes y pymes porteñas.

“No podemos darnos el lujo de descuidar la educación. Queremos que los chicos que perdieron contacto con la escuela recuperen esas clases, incluir por ley a las familias en el debate educativo e implementar la evaluación educativa nacional obligatoria”, indicó Vidal al expresar algunas de sus propuestas.

“Proponemos llevar al Congreso medidas para que (los jóvenes) tengan prácticas profesionales, oferta laboral, monotributo gratuito por un año y lo que haga falta para acompañarlos”, indicó.

Al enumerar sus iniciativas hacia las pymes, la candidata de Juntos por el Cambio indicó: “Vamos a apoyarlos con propuestas concretas para que puedan seguir generando empleo: un plan claro en el tiempo sobre cómo va a abrirse el país, regularización del tipo de cambio, baja de cargas al trabajo y que por cada nuevo empleo que generen, no paguen impuestos al trabajo”.

Por su parte, el postulante del Frente de Todos (FdT), Leandro Santoro, preparó el debate con el psicólogo y escritor Jorge Alemán y entre otros asesores, propuso, al visitar el Barrio 31 de Retiro, “mayor participación (de los vecinos) en la reurbanización de su barrio” y “acceso a viviendas dignas”.

Otro de los temas de campaña de Santoro fueron las denuncias sobre la “especulación inmobiliaria” del Gobierno porteño y la necesidad de incrementar los espacios verdes en la Ciudad.

Santoro comentó que “el Gobierno porteño cuenta como espacios verdes los cementerios de Chacarita y Recoleta” y abogó por una Ciudad “que priorice las necesidades de los ciudadanos sobre la especulación inmobiliaria”.

“Sí a las plazas, sí a los parques, sí a los espacios verdes”, dijo Santoro, quien mantuvo reuniones con vecinos, como en el caso de Villa Ortúzar, que se están organizando para frenar la construcción de torres en todo el barrio.

Los barrios del sur también fueron una de las prioridades en la agenda de Santoro, quien visitó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el de Transporte, Alexis Guerrera, la obra de extensión del viaducto de la línea Belgrano Sur que llegará hasta Constitución.

También eligió Santoro el sur de la Ciudad para el relanzamiento de su campaña, con un acto en Villa Lugano.

Por el lado de la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se preparó para el debate de esta noche con el dirigente del espacio Christian Castillo.

Bregman basó los discursos de su campaña y sus propuestas en un rechazo a una eventual reforma laboral, impulsar ampliación de derechos para las mujeres y la construcción de viviendas populares.

“Es urgente la construcción de un plan de viviendas que, además, podría generar miles de puestos de trabajo genuino. Será uno de los primeros proyectos que presentaremos si conquistamos una banca en el Congreso”, anticipó la legisladora.

Por su parte, el candidato de "Avanza Libertad", Javier Milei, intentará diferenciarse en el debate de JxC, y si repite el esquema de su campaña basará su discurso en economía y seguridad.

Avanza Libertad resumió sus propuestas en un spot rumbo a las legislativas donde plantean: “Estás pidiendo poder vivir en libertad; estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir; que tu alquiler no se vaya por las nubes; caminar por las calles seguro; que tus hijos no se vayan del país”.

Otro de los ejes de campaña de Milei, cuestión que volvería a aparecer en el debate, es el posicionamiento de Avanza Libertad como un movimiento “outsider” de la política tradicional.

“No soy político, soy un outsider y me meto para terminar con la casta política, busco entrar al sistema para barrer con el status quo”, fue una de las definiciones que dejó Milei durante su campaña.

El debate se verá esta noche en el programa "A dos voces" de TN, y el único candidato que superó la instancia de las PASO y que no participará es Luis Zamora, quien pidió realizar un debate pero sin la participación del periodista Marcelo Bonelli, uno de los conductores del espacio.

Zamora justificó su posición en un comunicado en el cual aludió a "una operación calumniosa que (Bonelli) hiciera contra integrantes de Autodeterminación y Libertad (AyL), y de la que nunca se retractó". (Télam)