El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó hoy de la 27ª Conferencia Industrial de la UIA, donde adelantó que la semana próxima presentará un proyecto de ley para que todas las escuelas secundarias de la Ciudad tengan "prácticas educativas en ambientes laborales" en el último año de cursada. Al abrir la segunda jornada de exposiciones de la conferencia organizada por la Unión Industrial bajo la consigna "Exportar Valor Argentino: claves para un Mercosur productivo", Rodríguez Larreta destacó la necesidad de realizar "una transformación educativa que esté apuntada al mundo de trabajo" como parte de los desafíos que tiene la economía argentina. El mandatario porteño sostuvo que "hay que profundizar el vínculo de la escuela con la industria, no hay que tenerle miedo a eso" y destacó las "prácticas educativas en ambientes laborales" que "en la Ciudad ya funcionan en las escuelas técnicas", al tiempo que reconoció que "es un tema que genera discusión". No obstante, Rodríguez Larreta adelantó que "la semana que viene" presentará en la Legislatura porteña "un proyecto para llevarlo a todas las escuelas secundarias de la Ciudad en el último año". Luego de invitar a los empresarios e industriales presentes a "que sean parte y ayuden a generar una experiencia laboral de verdad" con este proyecto, el jefe de Gobierno subrayó que "esto ha tenido un muy buen impacto en Alemania y otros países centrales". Durante su exposición, Rodríguez Larreta expresó varias críticas a la política económica del Gobierno y señaló que si bien están "todas las condiciones para encauzar al país en la senda de un desarrollo sostenible", los empresarios "están lejos de invertir lo que podrían invertir y por lo tanto de producir al máximo potencial y dar el trabajo que podrían dar". "Tenemos un sistema kafkiano de regulaciones que hace que tengan que pedir permiso para todo. Es un clima hostil, pero no tengo dudas de que podemos recuperar la esperanza para el futuro", sostuvo el referente de Juntos por el Cambio. Al respecto, evaluó que "para que cada fábrica, cada empresa y toda la industria crezca se necesita un plan, sustentado en la estabilidad y el crecimiento económico, pero también en la educación, que es el futuro, y en construir el federalismo en la Argentina". Larreta afirmó que "no hay caso en el mundo de que un país con 50% de inflación sostenida pueda crecer" y señaló que "esto golpea cada paso del proceso productivo y corta todas las posibilidades razonables de crédito", al tiempo que subrayó que "hoy el stock de crédito del sector privado está en el 11% del PBI, comparable con países del África subsahariana, Brasil tiene el 70%". "Lo mismo con la estabilidad cambiaria, necesitamos un tipo de cambio estable que les permita planificar a largo plazo", continuó el jefe de Gobierno ante los empresarios y remarcó: "Para tener estabilidad tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal, no podemos gastar eternamente más de lo que ganamos, hay ciclos y períodos, sí, pero no se puede eternamente". En el mismo sentido, indicó que se necesitan "reglas de juego claras en materia impositiva" y puso de relieve que "en los últimos años se aumentaron 18 impuestos y se crearon tres más", tras lo cual afirmó que de esa manera "es imposible ser competitivos con los países de la región y con el mundo entero". Rodríguez Larreta también reiteró su idea de "modernizar los regímenes laborales" e ir a un "diálogo tripartito, entre el Estado, los empresarios y los trabajadores" para "acordar cómo hacemos para generar trabajo en un país que hace 10 años no crea empleo privado, lo único que crece es el empleo público". Además, advirtió que "la Argentina exporta el 14% de su Producto Bruto Interno, es uno de los niveles más bajos del mundo" y agregó: "Si queremos duplicar las exportaciones eso va de la mano con que la industria pueda importar todos los insumos necesarios. Esto se hace aislándonos o poniendo trabas, sino abriendo mercados con acuerdos inteligentes, pragmáticos". Por último, Rodríguez Larreta reiteró que se debe "terminar con la grieta en todos los aspectos de la vida" porque "las transformaciones que la Argentina necesita son tan profundas que requieren consensos que van más allá de lo que se necesita para ganar una elección". "Es necesario un acuerdo entre una amplia mayoría, que va más allá del espectro político. Nunca es la unanimidad, hay que buscar el consenso, más que el 50%, para construir un plan y poder mantenerlo. Tenemos que dejar de pelarnos por ver quién tuvo la culpa. Hay que debatir con respeto y con las diferencias que cada uno tiene", concluyó.