A horas de intentar tratarse la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional en sesiones extraordinarias del Congreso, la ANSES defendió el impacto que tendría su aprobación en todo el país. Según lo informado, 800 mil personas podrían acceder a su jubilación este año, en caso de sancionarse la ley. Asimismo, detallaron su incidencia a nivel provincial: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta; 21 mil en Corrientes; 17 mil en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego. El proyecto permite a las personas que ya cuentan con la edad jubilatoria cumplida, la regularización de los aportes adeudados y garantiza que la persona no deba caer en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Asimismo, habilita a quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios, prever y cancelar anticipadamente la deuda previsional. De aprobarse el proyecto, la cancelación de la deuda se haría a través de un plan de pagos, de cuotas mensuales ajustables trimestralmente por la fórmula de movilidad jubilatoria. El monto resultará del equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible: según los importes vigentes a diciembre 2022, este valor asciende a $4.896. "Tengo esperanza de que los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para ANSES ni para el Gobierno, sino para 800 mil argentinas y argentinos que la están esperando", afirmó la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta. SL/JC/GAM NA