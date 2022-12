El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, visitó hoy el campamento de Gendarmería Nacional en la zona norte de Rosario, a raíz de la ola de violencia que sufre la ciudad.

Fernández recorrió el predio junto a su par de Santa Fe, Rubén Rimoldi, para conocer la base de operaciones de las fuerzas federales, desde donde más de mil efectivos ya se despliegan en distintos territorios afectados por la acción de bandas de narcotraficantes.

En rueda de prensa Fernández dijo que durante su gestión "se han concretado 1.900 procedimientos y 1.700 detenciones" en el combate contra el narcotráfico.

En la misma línea, el ex jefe de Gabinete se diferenció del intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien días atrás reclamó mayor "colaboración" del Gobierno de la Nación ante el aumento de homicidios que sufre la ciudad.

En ese sentido, Fernández deslizó que no tiene "que colaborar con Javkin, tengo que colaborar con la provincia en todas las tareas que se realizan en los barrios. Si el intendente tiene vocación de participar con nosotros sabe cómo ubicarnos, él nunca me llama".

Además, detalló que a partir de los últimos estudios del delito en Rosario la mayoría de las víctimas fatales están vinculadas a bandas que se disputan el territorio.

"No podemos explicar por qué sucede eso (en referencia a los asesinatos) porque no sucede con la población civil; hemos trabajado muy fuerte para que no suceda, los homicidios son entre bandas, no con civiles. Santa Fe hace 10 o 20 años que tiene este problema", continuó.

Y agregó: "No quieran achacárselo a un Gobierno federal cuando es la provincia de Santa Fe la que debería haberlo resuelto, la culpa es de todos los gobiernos anteriores".

