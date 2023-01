El ministro de Seguridad Aníbal, Fernández, consideró hoy que está "resuelto el tema" en relación al descontento que habría manifestado el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, hacia el presidente Alberto Fernández por una reunión de organismos de derechos humanos con Luiz Inácio Lula da Silva durante la visita que el mandatario brasileño realizó la semana pasada al país.

"Hablé con 'Wado' el sábado y le expliqué lo que me parece a mí. Dialogamos en muy buenos términos los dos. Ayer sacó el tuit y me lo mandó por WhatsApp. Entiendo que es una bandera blanca para no generar conflictos de ninguna característica y resuelto el tema", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10.

Anoche, a través de un hilo de tuits, el ministro de Interior llamó a "aportar sensatez" con el objetivo de "seguir recuperando la economía" y aseguró que su compromiso es "seguir trabajando" y cuidando el Frente de Todos.

El mensaje de De Pedro fue publicado luego del descontento que habría trascendido desde la cartera de Interior porque el dirigente kirchnerista e hijo de desaparecidos no formó parte del encuentro que mantuvieron en la Casa Rosada el mandatario brasileño Lula y un grupo de personalidades del movimiento de derechos humanos.

Al respecto, Aníbal Fernández había criticado la postura de su colega del Gabinete y asegurado en declaraciones a AM 750: "¿Desde cuándo el Presidente le tiene que dar explicaciones?".

Sin embargo, Fernández aseguró hoy que tiene "una excelente relación" con De Pedro y que no se trató de "un tema personal" sino "una discusión política".

"El Presidente no iba a formar parte de esa reunión con organismos de derechos humanos, se lo pidió Lula. La discusión era si 'Wado' tenía que haber sido invitado, pero tendrían que haber sido los organismos quienes lo invitaran. No le echen la culpa al Presidente", agregó Fernández.

Por otro lado, el ministro se refirió a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que el FdT "va a tener PASO".

"Para mí Alberto Fernández tiene que ser el candidato, pero si a alguno no le satisface esa situación, habrá que salir a la cancha", remarcó.

Además, al ser consultado sobre una posible candidatura de De Pedro en las próximas elecciones, el ministro sostuvo que no hace "evaluaciones sobre nadie" e insistió en que su candidato "es el Presidente". (Télam)