El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó hoy a los economistas que "fueron a decirle al FMI que no le dé nada a la Argentina" y pidió "prestar atención" a las propuestas que exhiben los candidatos de la oposición ya que, advirtió, "van a terminar haciendo un Plan Bonex para quedarse con los ahorros de los argentinos".

"Esto es Juntos por el Cambio (JxC)", apuntó Fernández al hacer referencia a los dichos del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cuando la semana pasada contó maniobras de economistas de la oposición para hacer caer el acuerdo con el organismo internacional.

En ese sentido, el funcionario recordó, en declaraciones a AM 750, que también en el año 2002 otros economistas opositores, durante el Gobierno de Eduardo Duhalde, viajaron a Washington para pedirle al FMI que no ayudara a Argentina.

El ministro de Seguridad también pidió "prestar atención" a las propuestas que exhiben los candidatos de la oposición y dijo que "van a terminar haciendo un Plan Bonex para quedarse con los ahorros de los argentinos".

MIRÁ TAMBIÉN El Senado activa el funcionamiento de diez comisiones tras la parálisis por las PASO

Sobre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, Fernández dijo que "sus propuestas rimbombantes y con un nivel de agresión superlativo no van a suceder" e indicó que "en el mejor de los casos tendrán 15 senadores y unos 70 diputados, no podrá mover ni un dedo sin el consenso del Congreso".

Al cuestionar específicamente la propuesta de Milei de dolarizar la economía argentina, sostuvo que "una cosa es la convertibilidad, y eso no va a pasar".

"Me preocupan cuando mienten descaradamente y que muchos no se den cuenta de que les van a sacar lo poco que tienen en el bolsillo", completó.

En otro orden, al referirse a los robos organizados a comercios de todo el país registrados la semana pasada, Fernández dijo que se está trabajando para determinar si desde algunas direcciones de Internet se promovieron estos hechos.

MIRÁ TAMBIÉN El padre Pepe Di Paola criticó a Milei por sus insultos indignos contra el papa Francisco

"No paramos de analizarlo, desde nuestra área de ciberdelito estamos trabajando muy fuerte para tratar de encontrar las direcciones IP" desde las cuales habrían surgido incitaciones para cometer delitos, explicó el funcionario.

Al respecto, agregó: "A mí no me gusta hablar, ni anticipar data, ni enchastrar a nadie si no tengo la seguridad de que es el responsable de lo sucedido". (Télam)